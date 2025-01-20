今天 definitely a cat ($CAT) 的價格

今天 definitely a cat ($CAT) 的實時價格爲 0.00113793 USD。目前其市值爲 $ 1.02M USD。$CAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。

definitely a cat 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 183.52K USD

- definitely a cat 當天價格變化爲 +80.04%

- 其循環供應量爲 894.62M USD

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