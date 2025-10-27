DeFiGeek Community Japan（TXJP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 23.35 $ 23.35 $ 23.35 24H最低價 $ 23.8 $ 23.8 $ 23.8 24H最高價 24H最低價 $ 23.35$ 23.35 $ 23.35 24H最高價 $ 23.8$ 23.8 $ 23.8 歷史最高 $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 最低價 $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.60% 漲跌幅（7D） +1.79% 漲跌幅（7D） +1.79%

DeFiGeek Community Japan（TXJP）目前實時價格為 $23.44。過去 24 小時內，TXJP 的交易價格在 $ 23.35 至 $ 23.8 之間波動，市場活躍度顯著。TXJP 的歷史最高價為 $ 33.01，歷史最低價為 $ 20.1。

從短期表現來看，TXJP 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.60%，過去 7 天內累計變動為 +1.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DeFiGeek Community Japan（TXJP）市場資訊

市值 $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M 流通量 210.00K 210.00K 210.00K 總供應量 210,000.0 210,000.0 210,000.0

DeFiGeek Community Japan 的目前市值為 $ 4.92M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TXJP 的流通量為 210.00K，總供應量是 210000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.92M。