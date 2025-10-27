Defidash（DEFIDASH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01381605 $ 0.01381605 $ 0.01381605 24H最低價 $ 0.01449864 $ 0.01449864 $ 0.01449864 24H最高價 24H最低價 $ 0.01381605$ 0.01381605 $ 0.01381605 24H最高價 $ 0.01449864$ 0.01449864 $ 0.01449864 歷史最高 $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 最低價 $ 0.01263484$ 0.01263484 $ 0.01263484 漲跌幅（1H） -0.71% 漲跌幅（1D） +1.29% 漲跌幅（7D） -0.99% 漲跌幅（7D） -0.99%

Defidash（DEFIDASH）目前實時價格為 $0.01404431。過去 24 小時內，DEFIDASH 的交易價格在 $ 0.01381605 至 $ 0.01449864 之間波動，市場活躍度顯著。DEFIDASH 的歷史最高價為 $ 0.02970776，歷史最低價為 $ 0.01263484。

從短期表現來看，DEFIDASH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.71%，過去 24 小時內變動為 +1.29%，過去 7 天內累計變動為 -0.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Defidash（DEFIDASH）市場資訊

市值 $ 280.27K$ 280.27K $ 280.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 280.27K$ 280.27K $ 280.27K 流通量 20.00M 20.00M 20.00M 總供應量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Defidash 的目前市值為 $ 280.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEFIDASH 的流通量為 20.00M，總供應量是 20000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 280.27K。