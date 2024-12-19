DeFiato 圖標

DeFiato 價格 (DFIAT)

USD

DeFiato (DFIAT) 實時價格圖表

$0.00122447
$0.00122447$0.00122447
-5.40%(1D)

今天 DeFiato (DFIAT) 的價格

今天 DeFiato (DFIAT) 的實時價格爲 0.00122447 USD。目前其市值爲 $ 188.47K USD。DFIAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeFiato 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 298.37 USD
- DeFiato 當天價格變化爲 -5.41%
- 其循環供應量爲 153.95M USD

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DeFiato (DFIAT) 價格表現 USD

今天內，DeFiato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DeFiato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000426717
在過去60天內，DeFiato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001381511
在過去90天內，DeFiato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001401422355619408

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.41%
30天$ +0.0000426717+3.48%
60天$ +0.0001381511+11.28%
90天$ +0.0001401422355619408+12.92%

DeFiato (DFIAT) 價格分析

DeFiato 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00115113
$ 0.00115113$ 0.00115113

$ 0.00132424
$ 0.00132424$ 0.00132424

$ 0.186609
$ 0.186609$ 0.186609

-3.93%

-5.41%

-14.51%

DeFiato (DFIAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 188.47K
$ 188.47K$ 188.47K

$ 298.37
$ 298.37$ 298.37

153.95M
153.95M 153.95M

什麼是DeFiato (DFIAT)

DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption.

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DeFiato (DFIAT) 資源

官網

大家還在問：關於 DeFiato (DFIAT) 的其他問題

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DFIAT 兌換爲當地貨幣

1 DFIAT 兌換 AUD
A$0.0019469073
1 DFIAT 兌換 GBP
0.0009673313
1 DFIAT 兌換 EUR
0.0011754912
1 DFIAT 兌換 USD
$0.00122447
1 DFIAT 兌換 MYR
RM0.005510115
1 DFIAT 兌換 TRY
0.0429666523
1 DFIAT 兌換 JPY
¥0.1927683121
1 DFIAT 兌換 RUB
0.1264265275
1 DFIAT 兌換 INR
0.1041901523
1 DFIAT 兌換 IDR
Rp20.0732754768
1 DFIAT 兌換 PHP
0.0723049535
1 DFIAT 兌換 EGP
￡E.0.0623377677
1 DFIAT 兌換 BRL
R$0.0075427352
1 DFIAT 兌換 CAD
C$0.0017509921
1 DFIAT 兌換 BDT
0.1463364097
1 DFIAT 兌換 NGN
1.9013447713
1 DFIAT 兌換 UAH
0.0514032506
1 DFIAT 兌換 VES
Bs0.0612235
1 DFIAT 兌換 PKR
Rs0.3407822457
1 DFIAT 兌換 KZT
0.6424181855
1 DFIAT 兌換 THB
฿0.0423299279
1 DFIAT 兌換 TWD
NT$0.0399789455
1 DFIAT 兌換 CHF
Fr0.0010897783
1 DFIAT 兌換 HKD
HK$0.0095141319
1 DFIAT 兌換 MAD
.د.م0.0122814341