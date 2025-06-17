Defiant 圖標

Defiant 價格 (DEFIANT)

USD

Defiant (DEFIANT) 實時價格圖表

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-4.60%(1D)

今天 Defiant (DEFIANT) 的價格

今天 Defiant (DEFIANT) 的實時價格爲 0.0000572 USD。目前其市值爲 $ 56.63K USD。DEFIANT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Defiant 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Defiant 當天價格變化爲 -3.26%
- 其循環供應量爲 999.93M USD

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Defiant (DEFIANT) 價格表現 USD

今天內，Defiant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Defiant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000126841
在過去60天內，Defiant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000569831
在過去90天內，Defiant 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.26%
30天$ -0.0000126841-22.17%
60天$ -0.0000569831-99.62%
90天$ 0--

Defiant (DEFIANT) 價格分析

Defiant 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00005626
$ 0.00005626$ 0.00005626

$ 0.00006026
$ 0.00006026$ 0.00006026

$ 0.0247008
$ 0.0247008$ 0.0247008

-0.05%

-3.26%

-6.73%

Defiant (DEFIANT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 56.63K
$ 56.63K$ 56.63K

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999.93M
999.93M 999.93M

什麼是Defiant (DEFIANT)

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Defiant (DEFIANT) 資源

官網

Defiant（DEFIANT）代幣經濟

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大家還在問：關於 Defiant (DEFIANT) 的其他問題

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DEFIANT 兌換爲當地貨幣

1 DEFIANT 兌換 VND
1.505218
1 DEFIANT 兌換 AUD
A$0.000087516
1 DEFIANT 兌換 GBP
0.000041756
1 DEFIANT 兌換 EUR
0.000049192
1 DEFIANT 兌換 USD
$0.0000572
1 DEFIANT 兌換 MYR
RM0.000242528
1 DEFIANT 兌換 TRY
0.002252536
1 DEFIANT 兌換 JPY
¥0.008290568
1 DEFIANT 兌換 RUB
0.00450164
1 DEFIANT 兌換 INR
0.004938076
1 DEFIANT 兌換 IDR
Rp0.937704768
1 DEFIANT 兌換 KRW
0.078355992
1 DEFIANT 兌換 PHP
0.00325182
1 DEFIANT 兌換 EGP
￡E.0.002866292
1 DEFIANT 兌換 BRL
R$0.000312884
1 DEFIANT 兌換 CAD
C$0.00007722
1 DEFIANT 兌換 BDT
0.006992128
1 DEFIANT 兌換 NGN
0.088407748
1 DEFIANT 兌換 UAH
0.002375516
1 DEFIANT 兌換 VES
Bs0.0058344
1 DEFIANT 兌換 PKR
Rs0.01619904
1 DEFIANT 兌換 KZT
0.02931786
1 DEFIANT 兌換 THB
฿0.001861288
1 DEFIANT 兌換 TWD
NT$0.001690832
1 DEFIANT 兌換 AED
د.إ0.000209924
1 DEFIANT 兌換 CHF
Fr0.000046332
1 DEFIANT 兌換 HKD
HK$0.000448448
1 DEFIANT 兌換 MAD
.د.م0.00052052
1 DEFIANT 兌換 MXN
$0.001082796