DeFiance Media 今日價格

DeFiance Media (DFTV) 今日實時價格為 $ 0.00463317，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DFTV 兌 USD 的匯率為 $ 0.00463317 每 DFTV。

DeFiance Media 目前市值在 $ 46,331 排名第 #-，流通供應量為 10.00M DFTV。過去 24 小時內，DFTV 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.085642，而歷史最低價為 $ 0.00429192。

短期表現方面，DFTV 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.41%。過去一天，總交易量達到 $ 4.83。

DeFiance Media（DFTV）市場資訊

市值 $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K 成交量（24H） $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 完全稀釋市值 $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

DeFiance Media 的目前市值為 $ 46.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.83。DFTV 的流通量為 10.00M，總供應量是 9999933.342481，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.33K。