Defi Tiger（DTG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -2.49% 漲跌幅（1D） -6.86% 漲跌幅（7D） -24.92% 漲跌幅（7D） -24.92%

Defi Tiger（DTG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DTG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DTG 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DTG 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.49%，過去 24 小時內變動為 -6.86%，過去 7 天內累計變動為 -24.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Defi Tiger（DTG）市場資訊

市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 流通量 353.60T 353.60T 353.60T 總供應量 353,600,418,569,315.4 353,600,418,569,315.4 353,600,418,569,315.4

Defi Tiger 的目前市值為 $ 1.22M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DTG 的流通量為 353.60T，總供應量是 353600418569315.4，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.22M。