DeFi Pulse Index 圖標

DeFi Pulse Index 價格 (DPI)

USD

DeFi Pulse Index (DPI) 實時價格圖表

$156.46
$156.46$156.46
-6.70%(1D)

今天 DeFi Pulse Index (DPI) 的價格

今天 DeFi Pulse Index (DPI) 的實時價格爲 156.45 USD。目前其市值爲 $ 26.44M USD。DPI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeFi Pulse Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 201.09K USD
- DeFi Pulse Index 當天價格變化爲 -6.76%
- 其循環供應量爲 169.01K USD

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DeFi Pulse Index (DPI) 價格表現 USD

今天內，DeFi Pulse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.3455101071271
在過去30天內，DeFi Pulse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +105.6501530700
在過去60天內，DeFi Pulse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +147.0564603900
在過去90天內，DeFi Pulse Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +78.74166536051356

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -11.3455101071271-6.76%
30天$ +105.6501530700+67.53%
60天$ +147.0564603900+94.00%
90天$ +78.74166536051356+101.33%

DeFi Pulse Index (DPI) 價格分析

DeFi Pulse Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 149.29
$ 149.29$ 149.29

$ 171.13
$ 171.13$ 171.13

$ 656.49
$ 656.49$ 656.49

+0.98%

-6.76%

-9.62%

DeFi Pulse Index (DPI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 26.44M
$ 26.44M$ 26.44M

$ 201.09K
$ 201.09K$ 201.09K

169.01K
169.01K 169.01K

什麼是DeFi Pulse Index (DPI)

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DeFi Pulse Index (DPI) 資源

官網

大家還在問：關於 DeFi Pulse Index (DPI) 的其他問題

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DPI 兌換爲當地貨幣

1 DPI 兌換 AUD
A$250.32
1 DPI 兌換 GBP
123.5955
1 DPI 兌換 EUR
150.192
1 DPI 兌換 USD
$156.45
1 DPI 兌換 MYR
RM704.025
1 DPI 兌換 TRY
5,486.7015
1 DPI 兌換 JPY
¥24,556.392
1 DPI 兌換 RUB
16,176.93
1 DPI 兌換 INR
13,317.024
1 DPI 兌換 IDR
Rp2,564,753.688
1 DPI 兌換 PHP
9,238.3725
1 DPI 兌換 EGP
￡E.7,966.434
1 DPI 兌換 BRL
R$987.1995
1 DPI 兌換 CAD
C$223.7235
1 DPI 兌換 BDT
18,695.775
1 DPI 兌換 NGN
243,311.04
1 DPI 兌換 UAH
6,566.2065
1 DPI 兌換 VES
Bs7,822.5
1 DPI 兌換 PKR
Rs43,530.648
1 DPI 兌換 KZT
81,781.1085
1 DPI 兌換 THB
฿5,394.396
1 DPI 兌換 TWD
NT$5,106.528
1 DPI 兌換 CHF
Fr139.2405
1 DPI 兌換 HKD
HK$1,215.6165
1 DPI 兌換 MAD
.د.م1,561.371