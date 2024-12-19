DeFi Kingdoms Crystal 圖標

DeFi Kingdoms Crystal 價格 (CRYSTAL)

USD

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 實時價格圖表

$0.01079725
$0.01079725$0.01079725
-6.10%(1D)

今天 DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 的價格

今天 DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 的實時價格爲 0.01079007 USD。目前其市值爲 $ 1.61M USD。CRYSTAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeFi Kingdoms Crystal 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 66.31K USD
- DeFi Kingdoms Crystal 當天價格變化爲 -6.13%
- 其循環供應量爲 149.34M USD

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DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 價格表現 USD

今天內，DeFi Kingdoms Crystal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00070538293788687
在過去30天內，DeFi Kingdoms Crystal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010314983
在過去60天內，DeFi Kingdoms Crystal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011432651
在過去90天內，DeFi Kingdoms Crystal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001596251475051399

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00070538293788687-6.13%
30天$ +0.0010314983+9.56%
60天$ +0.0011432651+10.60%
90天$ +0.001596251475051399+17.36%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 價格分析

DeFi Kingdoms Crystal 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01020643
$ 0.01020643$ 0.01020643

$ 0.01152516
$ 0.01152516$ 0.01152516

$ 34.6
$ 34.6$ 34.6

+0.22%

-6.13%

-9.98%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 66.31K
$ 66.31K$ 66.31K

149.34M
149.34M 149.34M

什麼是DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

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DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 資源

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CRYSTAL 兌換爲當地貨幣

1 CRYSTAL 兌換 AUD
A$0.017264112
1 CRYSTAL 兌換 GBP
0.0085241553
1 CRYSTAL 兌換 EUR
0.0103584672
1 CRYSTAL 兌換 USD
$0.01079007
1 CRYSTAL 兌換 MYR
RM0.048555315
1 CRYSTAL 兌換 TRY
0.3784077549
1 CRYSTAL 兌換 JPY
¥1.6936093872
1 CRYSTAL 兌換 RUB
1.115693238
1 CRYSTAL 兌換 INR
0.9184507584
1 CRYSTAL 兌換 IDR
Rp176.8863651408
1 CRYSTAL 兌換 PHP
0.6371536335
1 CRYSTAL 兌換 EGP
￡E.0.5494303644
1 CRYSTAL 兌換 BRL
R$0.0680853417
1 CRYSTAL 兌換 CAD
C$0.0154298001
1 CRYSTAL 兌換 BDT
1.289413365
1 CRYSTAL 兌換 NGN
16.780716864
1 CRYSTAL 兌換 UAH
0.4528592379
1 CRYSTAL 兌換 VES
Bs0.5395035
1 CRYSTAL 兌換 PKR
Rs3.0022290768
1 CRYSTAL 兌換 KZT
5.6402932911
1 CRYSTAL 兌換 THB
฿0.3720416136
1 CRYSTAL 兌換 TWD
NT$0.3521878848
1 CRYSTAL 兌換 CHF
Fr0.0096031623
1 CRYSTAL 兌換 HKD
HK$0.0838388439
1 CRYSTAL 兌換 MAD
.د.م0.1076848986