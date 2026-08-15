DeFi Kingdoms 今日價格

DeFi Kingdoms (JEWEL) 今日實時價格為 $ 0.00549454，過去 24 小時內變化了 1.80%。目前 JEWEL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00549454 每 JEWEL。

DeFi Kingdoms 目前市值在 $ 618,668 排名第 #-，流通供應量為 112.60M JEWEL。過去 24 小時內，JEWEL 的交易價格在 $ 0.00553678（低點）和 $ 0.005611（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 22.52，而歷史最低價為 $ 0.0015605。

短期表現方面，JEWEL 在過去一小時內波動了 -0.97%，過去7 天內波動了 -0.10%。過去一天，總交易量達到 $ 109.19。

DeFi Kingdoms（JEWEL）市場資訊

市值 $ 618.67K$ 618.67K $ 618.67K 成交量（24H） $ 109.19$ 109.19 $ 109.19 完全稀釋市值 $ 656.24K$ 656.24K $ 656.24K 流通量 112.60M 112.60M 112.60M 總供應量 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552

DeFi Kingdoms 的目前市值為 $ 618.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 109.19。JEWEL 的流通量為 112.60M，總供應量是 119434440.5891552，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 656.24K。