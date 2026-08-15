DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 今日價格

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) 今日實時價格為 $ 1.044，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 DEJAAA 兌 USD 的匯率為 $ 1.044 每 DEJAAA。

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 目前市值在 $ 6,448,687 排名第 #-，流通供應量為 6.18M DEJAAA。過去 24 小時內，DEJAAA 的交易價格在 $ 1.043（低點）和 $ 1.044（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.05，而歷史最低價為 $ 1.022。

短期表現方面，DEJAAA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.10%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund（DEJAAA）市場資訊

市值 $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M 流通量 6.18M 6.18M 6.18M 總供應量 6,179,299.930590866 6,179,299.930590866 6,179,299.930590866

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 的目前市值為 $ 6.45M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。DEJAAA 的流通量為 6.18M，總供應量是 6179299.930590866，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.45M。