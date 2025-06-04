DeFi Growth Index 價格 (DGI)
今天 DeFi Growth Index (DGI) 的實時價格爲 0.929002 USD。目前其市值爲 $ 145.84K USD。DGI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeFi Growth Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- DeFi Growth Index 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 156.99K USD
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今天內，DeFi Growth Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，DeFi Growth Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1334323714。
在過去60天內，DeFi Growth Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3599544593。
在過去90天內，DeFi Growth Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0030917989050475。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.1334323714
|+14.36%
|60天
|$ +0.3599544593
|+38.75%
|90天
|$ +0.0030917989050475
|+0.33%
DeFi Growth Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-20.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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|1 DGI 兌換 VND
₫24,446.68763
|1 DGI 兌換 AUD
A$1.43066308
|1 DGI 兌換 GBP
￡0.67817146
|1 DGI 兌換 EUR
€0.80823174
|1 DGI 兌換 USD
$0.929002
|1 DGI 兌換 MYR
RM3.93896848
|1 DGI 兌換 TRY
₺36.34255824
|1 DGI 兌換 JPY
¥133.64622772
|1 DGI 兌換 RUB
₽73.36328794
|1 DGI 兌換 INR
₹79.62476142
|1 DGI 兌換 IDR
Rp15,229.53854688
|1 DGI 兌換 KRW
₩1,279.61664482
|1 DGI 兌換 PHP
₱51.7454114
|1 DGI 兌換 EGP
￡E.46.14352934
|1 DGI 兌換 BRL
R$5.23028126
|1 DGI 兌換 CAD
C$1.27273274
|1 DGI 兌換 BDT
৳113.56120448
|1 DGI 兌換 NGN
₦1,469.93199454
|1 DGI 兌換 UAH
₴38.6000331
|1 DGI 兌換 VES
Bs89.184192
|1 DGI 兌換 PKR
Rs261.31897258
|1 DGI 兌換 KZT
₸475.91843458
|1 DGI 兌換 THB
฿30.31333526
|1 DGI 兌換 TWD
NT$27.87006
|1 DGI 兌換 AED
د.إ3.40943734
|1 DGI 兌換 CHF
Fr0.76178164
|1 DGI 兌換 HKD
HK$7.28337568
|1 DGI 兌換 MAD
.د.م8.53752838
|1 DGI 兌換 MXN
$17.89257852