DeFi Dollar（USDFI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 24H最低價 $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H最高價 24H最低價 $ 0.999$ 0.999 $ 0.999 24H最高價 $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 歷史最高 $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 最低價 $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 漲跌幅（1H） +0.03% 漲跌幅（1D） -0.06% 漲跌幅（7D） +0.19% 漲跌幅（7D） +0.19%

DeFi Dollar（USDFI）目前實時價格為 $0.999783。過去 24 小時內，USDFI 的交易價格在 $ 0.999 至 $ 1.001 之間波動，市場活躍度顯著。USDFI 的歷史最高價為 $ 1.006，歷史最低價為 $ 0.982826。

從短期表現來看，USDFI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 -0.06%，過去 7 天內累計變動為 +0.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DeFi Dollar（USDFI）市場資訊

市值 $ 468.82K$ 468.82K $ 468.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 468.82K$ 468.82K $ 468.82K 流通量 468.92K 468.92K 468.92K 總供應量 468,919.6160415439 468,919.6160415439 468,919.6160415439

DeFi Dollar 的目前市值為 $ 468.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。USDFI 的流通量為 468.92K，總供應量是 468919.6160415439，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 468.82K。