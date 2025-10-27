Defi Cattos（CATTOS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00029535 $ 0.00029535 $ 0.00029535 24H最低價 $ 0.0003117 $ 0.0003117 $ 0.0003117 24H最高價 24H最低價 $ 0.00029535$ 0.00029535 $ 0.00029535 24H最高價 $ 0.0003117$ 0.0003117 $ 0.0003117 歷史最高 $ 0.00216791$ 0.00216791 $ 0.00216791 最低價 $ 0.0002094$ 0.0002094 $ 0.0002094 漲跌幅（1H） +0.35% 漲跌幅（1D） -1.20% 漲跌幅（7D） +18.45% 漲跌幅（7D） +18.45%

Defi Cattos（CATTOS）目前實時價格為 $0.00029907。過去 24 小時內，CATTOS 的交易價格在 $ 0.00029535 至 $ 0.0003117 之間波動，市場活躍度顯著。CATTOS 的歷史最高價為 $ 0.00216791，歷史最低價為 $ 0.0002094。

從短期表現來看，CATTOS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.35%，過去 24 小時內變動為 -1.20%，過去 7 天內累計變動為 +18.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Defi Cattos（CATTOS）市場資訊

市值 $ 299.07K$ 299.07K $ 299.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 299.07K$ 299.07K $ 299.07K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Defi Cattos 的目前市值為 $ 299.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CATTOS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 299.07K。