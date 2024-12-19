Defender Bot 價格 (DFNDR)
今天 Defender Bot (DFNDR) 的實時價格爲 0.04900619 USD。目前其市值爲 $ 4.14M USD。DFNDR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Defender Bot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 75.48K USD
- Defender Bot 當天價格變化爲 -28.78%
- 其循環供應量爲 84.45M USD
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今天內，Defender Bot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01981274028027129。
在過去30天內，Defender Bot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0271054462。
在過去60天內，Defender Bot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0262573891。
在過去90天內，Defender Bot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003637201173265785。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01981274028027129
|-28.78%
|30天
|$ +0.0271054462
|+55.31%
|60天
|$ +0.0262573891
|+53.58%
|90天
|$ +0.003637201173265785
|+8.02%
Defender Bot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.28%
-28.78%
+19.84%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.
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|1 DFNDR 兌換 AUD
A$0.078409904
|1 DFNDR 兌換 GBP
￡0.0387148901
|1 DFNDR 兌換 EUR
€0.0470459424
|1 DFNDR 兌換 USD
$0.04900619
|1 DFNDR 兌換 MYR
RM0.220527855
|1 DFNDR 兌換 TRY
₺1.7186470833
|1 DFNDR 兌換 JPY
¥7.6920115824
|1 DFNDR 兌換 RUB
₽5.067240046
|1 DFNDR 兌換 INR
₹4.1714068928
|1 DFNDR 兌換 IDR
Rp803.3800353936
|1 DFNDR 兌換 PHP
₱2.8938155195
|1 DFNDR 兌換 EGP
￡E.2.4953951948
|1 DFNDR 兌換 BRL
R$0.3092290589
|1 DFNDR 兌換 CAD
C$0.0700788517
|1 DFNDR 兌換 BDT
৳5.856239705
|1 DFNDR 兌換 NGN
₦76.214426688
|1 DFNDR 兌換 UAH
₴2.0567897943
|1 DFNDR 兌換 VES
Bs2.4503095
|1 DFNDR 兌換 PKR
Rs13.6354823056
|1 DFNDR 兌換 KZT
₸25.6170056987
|1 DFNDR 兌換 THB
฿1.6897334312
|1 DFNDR 兌換 TWD
NT$1.5995620416
|1 DFNDR 兌換 CHF
Fr0.0436155091
|1 DFNDR 兌換 HKD
HK$0.3807780963
|1 DFNDR 兌換 MAD
.د.م0.4890817762