DeFAI（DEFAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00974805$ 0.00974805 $ 0.00974805 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.64% 漲跌幅（1D） -3.20% 漲跌幅（7D） -25.70% 漲跌幅（7D） -25.70%

DeFAI（DEFAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DEFAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DEFAI 的歷史最高價為 $ 0.00974805，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DEFAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.64%，過去 24 小時內變動為 -3.20%，過去 7 天內累計變動為 -25.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DeFAI（DEFAI）市場資訊

市值 $ 64.47K$ 64.47K $ 64.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 69.54K$ 69.54K $ 69.54K 流通量 927.05M 927.05M 927.05M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DeFAI 的目前市值為 $ 64.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEFAI 的流通量為 927.05M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.54K。