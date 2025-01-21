DEEPR 圖標

DEEPR 價格 (DEEPR)

USD

DEEPR (DEEPR) 實時價格圖表

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-11.40%(1D)

今天 DEEPR (DEEPR) 的價格

今天 DEEPR (DEEPR) 的實時價格爲 0.00341618 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DEEPR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DEEPR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 452.59 USD
- DEEPR 當天價格變化爲 -11.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DEEPR (DEEPR) 價格表現 USD

今天內，DEEPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000429013557474001
在過去30天內，DEEPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006786135
在過去60天內，DEEPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013606521
在過去90天內，DEEPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012614103195130403

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000429013557474001-11.15%
30天$ -0.0006786135-19.86%
60天$ +0.0013606521+39.83%
90天$ +0.0012614103195130403+58.54%

DEEPR (DEEPR) 價格分析

DEEPR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00339398
$ 0.00339398$ 0.00339398

$ 0.00399356
$ 0.00399356$ 0.00399356

$ 0.02193179
$ 0.02193179$ 0.02193179

+0.03%

-11.15%

-7.65%

DEEPR (DEEPR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 452.59
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什麼是DEEPR (DEEPR)

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DEEPR (DEEPR) 資源

官網

大家還在問：關於 DEEPR (DEEPR) 的其他問題

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DEEPR 兌換爲當地貨幣

1 DEEPR 兌換 AUD
A$0.005465888
1 DEEPR 兌換 GBP
0.0027671058
1 DEEPR 兌換 EUR
0.0032795328
1 DEEPR 兌換 USD
$0.00341618
1 DEEPR 兌換 MYR
RM0.0152703246
1 DEEPR 兌換 TRY
0.1216843316
1 DEEPR 兌換 JPY
¥0.5320017114
1 DEEPR 兌換 RUB
0.3426086922
1 DEEPR 兌換 INR
0.2956020554
1 DEEPR 兌換 IDR
Rp56.0029418592
1 DEEPR 兌換 PHP
0.1996073974
1 DEEPR 兌換 EGP
￡E.0.1717313686
1 DEEPR 兌換 BRL
R$0.0205995654
1 DEEPR 兌換 CAD
C$0.0049192992
1 DEEPR 兌換 BDT
0.4165348274
1 DEEPR 兌換 NGN
5.3046101422
1 DEEPR 兌換 UAH
0.1442652814
1 DEEPR 兌換 VES
Bs0.18447372
1 DEEPR 兌換 PKR
Rs0.9526359548
1 DEEPR 兌換 KZT
1.81228349
1 DEEPR 兌換 THB
฿0.1163550908
1 DEEPR 兌換 TWD
NT$0.1118115714
1 DEEPR 兌換 CHF
Fr0.003074562
1 DEEPR 兌換 HKD
HK$0.0265778804
1 DEEPR 兌換 MAD
.د.م0.0342301236