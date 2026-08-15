DeepFakeAI 今日價格

DeepFakeAI (FAKEAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.52%。目前 FAKEAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FAKEAI。

DeepFakeAI 目前市值在 $ 194,798 排名第 #-，流通供應量為 958.82M FAKEAI。過去 24 小時內，FAKEAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04434524，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FAKEAI 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -3.01%。過去一天，總交易量達到 $ 69.27。

DeepFakeAI（FAKEAI）市場資訊

市值 $ 194.80K$ 194.80K $ 194.80K 成交量（24H） $ 69.27$ 69.27 $ 69.27 完全稀釋市值 $ 194.80K$ 194.80K $ 194.80K 流通量 958.82M 958.82M 958.82M 總供應量 958,824,031.12 958,824,031.12 958,824,031.12

DeepFakeAI 的目前市值為 $ 194.80K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 69.27。FAKEAI 的流通量為 958.82M，總供應量是 958824031.12，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 194.80K。