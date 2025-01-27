DeDust 圖標

DeDust 價格 (DUST)

USD

DeDust (DUST) 實時價格圖表

$2.6
$2.6$2.6
+12.10%(1D)

今天 DeDust (DUST) 的價格

今天 DeDust (DUST) 的實時價格爲 2.6 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DUST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeDust 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 143.70K USD
- DeDust 當天價格變化爲 +12.18%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DeDust (DUST) 價格表現 USD

今天內，DeDust 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.281895
在過去30天內，DeDust 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3496508600
在過去60天內，DeDust 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7954232000
在過去90天內，DeDust 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.2474965233967655

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.281895+12.18%
30天$ -0.3496508600-13.44%
60天$ -0.7954232000-30.59%
90天$ -1.2474965233967655-32.42%

DeDust (DUST) 價格分析

DeDust 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.29
$ 2.29$ 2.29

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

$ 8.19
$ 8.19$ 8.19

-1.28%

+12.18%

+18.45%

DeDust (DUST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 143.70K
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什麼是DeDust (DUST)

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DeDust (DUST) 資源

官網

大家還在問：關於 DeDust (DUST) 的其他問題

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DUST 兌換爲當地貨幣

1 DUST 兌換 AUD
A$4.134
1 DUST 兌換 GBP
2.08
1 DUST 兌換 EUR
2.47
1 DUST 兌換 USD
$2.6
1 DUST 兌換 MYR
RM11.362
1 DUST 兌換 TRY
92.872
1 DUST 兌換 JPY
¥405.6
1 DUST 兌換 RUB
255.398
1 DUST 兌換 INR
224.692
1 DUST 兌換 IDR
Rp41,935.478
1 DUST 兌換 PHP
151.996
1 DUST 兌換 EGP
￡E.130.624
1 DUST 兌換 BRL
R$15.418
1 DUST 兌換 CAD
C$3.718
1 DUST 兌換 BDT
317.746
1 DUST 兌換 NGN
4,049.838
1 DUST 兌換 UAH
109.2
1 DUST 兌換 VES
Bs145.6
1 DUST 兌換 PKR
Rs726.232
1 DUST 兌換 KZT
1,349.244
1 DUST 兌換 THB
฿87.802
1 DUST 兌換 TWD
NT$85.332
1 DUST 兌換 CHF
Fr2.34
1 DUST 兌換 HKD
HK$20.254
1 DUST 兌換 MAD
.د.م26