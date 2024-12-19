DEDPRZ 價格 (USA)

USD

DEDPRZ (USA) 實時價格圖表

$0.063084
$0.063084$0.063084
-1.30%(1D)

今天 DEDPRZ (USA) 的價格

今天 DEDPRZ (USA) 的實時價格爲 0.063084 USD。目前其市值爲 $ 1.40M USD。USA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DEDPRZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 319.46 USD
- DEDPRZ 當天價格變化爲 -1.36%
- 其循環供應量爲 22.21M USD

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DEDPRZ (USA) 價格表現 USD

今天內，DEDPRZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00087612434110366
在過去30天內，DEDPRZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0104336457
在過去60天內，DEDPRZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140884992
在過去90天內，DEDPRZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0778507834556932

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00087612434110366-1.36%
30天$ -0.0104336457-16.53%
60天$ -0.0140884992-22.33%
90天$ -0.0778507834556932-55.23%

DEDPRZ (USA) 價格分析

DEDPRZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.063084
$ 0.063084$ 0.063084

$ 0.064121
$ 0.064121$ 0.064121

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

--

-1.36%

-22.46%

DEDPRZ (USA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 319.46
$ 319.46$ 319.46

22.21M
22.21M 22.21M

什麼是DEDPRZ (USA)

DEDPRZ is an online casino that is looking to disrupt the Gamblefi space by building a community around a sustainable business. $USA is the primary utility token for the DEDPRZ ecosystem and will be used for staking NFTs, buybacks, burning, and rewarding community.

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DEDPRZ (USA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DEDPRZ (USA) 的其他問題

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USA 兌換爲當地貨幣

1 USA 兌換 AUD
A$0.1009344
1 USA 兌換 GBP
0.04983636
1 USA 兌換 EUR
0.06056064
1 USA 兌換 USD
$0.063084
1 USA 兌換 MYR
RM0.283878
1 USA 兌換 TRY
2.21235588
1 USA 兌換 JPY
¥9.90166464
1 USA 兌換 RUB
6.5228856
1 USA 兌換 INR
5.36971008
1 USA 兌換 IDR
Rp1,034.16376896
1 USA 兌換 PHP
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1 USA 兌換 EGP
￡E.3.21223728
1 USA 兌換 BRL
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1 USA 兌換 BDT
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1 USA 兌換 UAH
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Bs3.1542
1 USA 兌換 PKR
Rs17.55249216
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1 USA 兌換 TWD
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1 USA 兌換 CHF
Fr0.05614476
1 USA 兌換 HKD
HK$0.49016268
1 USA 兌換 MAD
.د.م0.62957832