Decentralized USD 價格 (DUSD)

USD

Decentralized USD (DUSD) 實時價格圖表

$0.03252731
$0.03252731$0.03252731
-47.90%(1D)

今天 Decentralized USD (DUSD) 的價格

今天 Decentralized USD (DUSD) 的實時價格爲 0.03252731 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Decentralized USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 55.77 USD
- Decentralized USD 當天價格變化爲 -47.94%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Decentralized USD (DUSD) 價格表現 USD

今天內，Decentralized USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02996151931258372
在過去30天內，Decentralized USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0245016744
在過去60天內，Decentralized USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0080959336
在過去90天內，Decentralized USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.05656047577365171

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.02996151931258372-47.94%
30天$ -0.0245016744-75.32%
60天$ -0.0080959336-24.88%
90天$ -0.05656047577365171-63.48%

Decentralized USD (DUSD) 價格分析

Decentralized USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03218257
$ 0.03218257$ 0.03218257

$ 0.066322
$ 0.066322$ 0.066322

$ 1.15
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-48.49%

-47.94%

-62.61%

Decentralized USD (DUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 55.77
$ 55.77$ 55.77

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什麼是Decentralized USD (DUSD)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Decentralized USD (DUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Decentralized USD (DUSD) 的其他問題

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DUSD 兌換爲當地貨幣

1 DUSD 兌換 AUD
A$0.0526942422
1 DUSD 兌換 GBP
0.0263471211
1 DUSD 兌換 EUR
0.0315514907
1 DUSD 兌換 USD
$0.03252731
1 DUSD 兌換 MYR
RM0.1460476219
1 DUSD 兌換 TRY
1.1521173202
1 DUSD 兌換 JPY
¥5.1285809677
1 DUSD 兌換 RUB
3.3057505153
1 DUSD 兌換 INR
2.8035288489
1 DUSD 兌換 IDR
Rp533.2345048464
1 DUSD 兌換 PHP
1.91911129
1 DUSD 兌換 EGP
￡E.1.6436049743
1 DUSD 兌換 BRL
R$0.1990671372
1 DUSD 兌換 CAD
C$0.0468393264
1 DUSD 兌換 BDT
3.9676812738
1 DUSD 兌換 NGN
50.4296908778
1 DUSD 兌換 UAH
1.3752546668
1 DUSD 兌換 VES
Bs1.72394743
1 DUSD 兌換 PKR
Rs9.0578800157
1 DUSD 兌換 KZT
17.164661487
1 DUSD 兌換 THB
฿1.1280471108
1 DUSD 兌換 TWD
NT$1.0769792341
1 DUSD 兌換 CHF
Fr0.0295998521
1 DUSD 兌換 HKD
HK$0.2530624718
1 DUSD 兌換 MAD
.د.م0.3265741924