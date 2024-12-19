Decentralized Social 圖標

Decentralized Social 價格 (DESO)

USD

Decentralized Social (DESO) 實時價格圖表

$10.47
$10.47$10.47
-8.10%(1D)

今天 Decentralized Social (DESO) 的價格

今天 Decentralized Social (DESO) 的實時價格爲 10.47 USD。目前其市值爲 $ 110.17M USD。DESO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Decentralized Social 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 801.59K USD
- Decentralized Social 當天價格變化爲 -8.20%
- 其循環供應量爲 10.53M USD

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Decentralized Social (DESO) 價格表現 USD

今天內，Decentralized Social 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.93580832462037
在過去30天內，Decentralized Social 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11.3584150980
在過去60天內，Decentralized Social 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.1418100110
在過去90天內，Decentralized Social 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.552700539403968

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.93580832462037-8.20%
30天$ +11.3584150980+108.49%
60天$ +7.1418100110+68.21%
90天$ +3.552700539403968+51.36%

Decentralized Social (DESO) 價格分析

Decentralized Social 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 10.33
$ 10.33$ 10.33

$ 11.45
$ 11.45$ 11.45

$ 198.68
$ 198.68$ 198.68

-0.09%

-8.20%

-12.80%

Decentralized Social (DESO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 110.17M
$ 110.17M$ 110.17M

$ 801.59K
$ 801.59K$ 801.59K

10.53M
10.53M 10.53M

什麼是Decentralized Social (DESO)

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Decentralized Social (DESO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Decentralized Social (DESO) 的其他問題

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DESO 兌換爲當地貨幣

1 DESO 兌換 AUD
A$16.752
1 DESO 兌換 GBP
8.2713
1 DESO 兌換 EUR
10.0512
1 DESO 兌換 USD
$10.47
1 DESO 兌換 MYR
RM47.115
1 DESO 兌換 TRY
367.1829
1 DESO 兌換 JPY
¥1,643.3712
1 DESO 兌換 RUB
1,082.598
1 DESO 兌換 INR
891.2064
1 DESO 兌換 IDR
Rp171,639.3168
1 DESO 兌換 PHP
618.2535
1 DESO 兌換 EGP
￡E.533.1324
1 DESO 兌換 BRL
R$66.0657
1 DESO 兌換 CAD
C$14.9721
1 DESO 兌換 BDT
1,251.165
1 DESO 兌換 NGN
16,282.944
1 DESO 兌換 UAH
439.4259
1 DESO 兌換 VES
Bs523.5
1 DESO 兌換 PKR
Rs2,913.1728
1 DESO 兌換 KZT
5,472.9831
1 DESO 兌換 THB
฿361.0056
1 DESO 兌換 TWD
NT$341.7408
1 DESO 兌換 CHF
Fr9.3183
1 DESO 兌換 HKD
HK$81.3519
1 DESO 兌換 MAD
.د.م104.4906