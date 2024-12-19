Decentral Games 圖標

Decentral Games 價格 (DG)

USD

Decentral Games (DG) 實時價格圖表

$0.01371506
$0.01371506$0.01371506
-11.10%(1D)

今天 Decentral Games (DG) 的價格

今天 Decentral Games (DG) 的實時價格爲 0.01371506 USD。目前其市值爲 $ 12.86M USD。DG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Decentral Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 274.76 USD
- Decentral Games 當天價格變化爲 -11.11%
- 其循環供應量爲 937.67M USD

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Decentral Games (DG) 價格表現 USD

今天內，Decentral Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00171585953771238
在過去30天內，Decentral Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000694846
在過去60天內，Decentral Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002467819
在過去90天內，Decentral Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000028707298425907

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00171585953771238-11.11%
30天$ -0.0000694846-0.50%
60天$ -0.0002467819-1.79%
90天$ +0.000028707298425907+0.21%

Decentral Games (DG) 價格分析

Decentral Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01369792
$ 0.01369792$ 0.01369792

$ 0.01546842
$ 0.01546842$ 0.01546842

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

+0.03%

-11.11%

-10.62%

Decentral Games (DG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.86M
$ 12.86M$ 12.86M

$ 274.76
$ 274.76$ 274.76

937.67M
937.67M 937.67M

什麼是Decentral Games (DG)

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Decentral Games (DG) 資源

官網

大家還在問：關於 Decentral Games (DG) 的其他問題

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DG 兌換爲當地貨幣

1 DG 兌換 AUD
A$0.021944096
1 DG 兌換 GBP
0.0108348974
1 DG 兌換 EUR
0.0131664576
1 DG 兌換 USD
$0.01371506
1 DG 兌換 MYR
RM0.06171777
1 DG 兌換 TRY
0.4809871542
1 DG 兌換 JPY
¥2.1527158176
1 DG 兌換 RUB
1.418137204
1 DG 兌換 INR
1.1674259072
1 DG 兌換 IDR
Rp224.8370132064
1 DG 兌換 PHP
0.809874293
1 DG 兌換 EGP
￡E.0.6983708552
1 DG 兌換 BRL
R$0.0865420286
1 DG 兌換 CAD
C$0.0196125358
1 DG 兌換 BDT
1.63894967
1 DG 兌換 NGN
21.329661312
1 DG 兌換 UAH
0.5756210682
1 DG 兌換 VES
Bs0.685753
1 DG 兌換 PKR
Rs3.8160782944
1 DG 兌換 KZT
7.1692733138
1 DG 兌換 THB
฿0.4728952688
1 DG 兌換 TWD
NT$0.4476595584
1 DG 兌換 CHF
Fr0.0122064034
1 DG 兌換 HKD
HK$0.1065660162
1 DG 兌換 MAD
.د.م0.1368762988