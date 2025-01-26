DECENTRACARD 圖標

DECENTRACARD 價格 (DCARD)

USD

DECENTRACARD (DCARD) 實時價格圖表

$0.00084813
$0.00084813$0.00084813
+12.00%(1D)

今天 DECENTRACARD (DCARD) 的價格

今天 DECENTRACARD (DCARD) 的實時價格爲 0.00084813 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DCARD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DECENTRACARD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.82K USD
- DECENTRACARD 當天價格變化爲 +12.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 DCARD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DCARD 價格信息的首選平臺。

DECENTRACARD (DCARD) 價格表現 USD

今天內，DECENTRACARD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DECENTRACARD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002310061
在過去60天內，DECENTRACARD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003598311
在過去90天內，DECENTRACARD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009469428522968837

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+12.08%
30天$ -0.0002310061-27.23%
60天$ -0.0003598311-42.42%
90天$ -0.0009469428522968837-52.75%

DECENTRACARD (DCARD) 價格分析

DECENTRACARD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00065375
$ 0.00065375$ 0.00065375

$ 0.00097854
$ 0.00097854$ 0.00097854

$ 0.121102
$ 0.121102$ 0.121102

+0.32%

+12.08%

-14.63%

DECENTRACARD (DCARD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.82K
$ 1.82K$ 1.82K

0.00
0.00 0.00

什麼是DECENTRACARD (DCARD)

Decentracard is a pioneer in the world of digital payments and services. We're dedicated to providing secure, private, and convenient solutions for your digital needs. With a focus on decentralization, we empower you with control over your data and finances while simplifying online shopping, global connectivity, gaming, and lifestyle services.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

DECENTRACARD (DCARD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DECENTRACARD (DCARD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DCARD 兌換爲當地貨幣

1 DCARD 兌換 AUD
A$0.0013400454
1 DCARD 兌換 GBP
0.000678504
1 DCARD 兌換 EUR
0.0008057235
1 DCARD 兌換 USD
$0.00084813
1 DCARD 兌換 MYR
RM0.0037063281
1 DCARD 兌換 TRY
0.0302273532
1 DCARD 兌換 JPY
¥0.13230828
1 DCARD 兌換 RUB
0.082947114
1 DCARD 兌換 INR
0.0730918434
1 DCARD 兌換 IDR
Rp13.6795142139
1 DCARD 兌換 PHP
0.0494035725
1 DCARD 兌換 EGP
￡E.0.0426439764
1 DCARD 兌換 BRL
R$0.0050124483
1 DCARD 兌換 CAD
C$0.0012128259
1 DCARD 兌換 BDT
0.1032343836
1 DCARD 兌換 NGN
1.3210727319
1 DCARD 兌換 UAH
0.0355536096
1 DCARD 兌換 VES
Bs0.04749528
1 DCARD 兌換 PKR
Rs0.2359158408
1 DCARD 兌換 KZT
0.4385340978
1 DCARD 兌換 THB
฿0.0284547615
1 DCARD 兌換 TWD
NT$0.0277677762
1 DCARD 兌換 CHF
Fr0.000763317
1 DCARD 兌換 HKD
HK$0.0065984514
1 DCARD 兌換 MAD
.د.م0.0084473748