Decentra Ecosystem 價格 (DCE)
今天 Decentra Ecosystem (DCE) 的實時價格爲 0.00783082 USD。目前其市值爲 $ 7.83K USD。DCE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Decentra Ecosystem 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 87.62 USD
- Decentra Ecosystem 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，Decentra Ecosystem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Decentra Ecosystem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008823282。
在過去60天內，Decentra Ecosystem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000357751。
在過去90天內，Decentra Ecosystem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0008823282
|-11.26%
|60天
|$ -0.0000357751
|-0.45%
|90天
|$ 0
|--
Decentra Ecosystem 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+10.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Decentra is a decentralized crypto multi-utility ecosystem. Connecting Web3 with socials and make it much easier for common users to interact with the blockchain. Providing decentralized solutions of all kinds. Mainly focused on Telegram bots: Trading bots, prediction bots, AI supported bots. Token utility: DCE Token holders enjoy various benefits, including: - Reduced fees for utilizing the whole ecosystem`s utilities and platform - Passive income like staking and access to revenue sharing - More perks to come while the entire ecosystem is constantly growing
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|1 DCE 兌換 AUD
A$0.0126859284
|1 DCE 兌換 GBP
￡0.0063429642
|1 DCE 兌換 EUR
€0.0075958954
|1 DCE 兌換 USD
$0.00783082
|1 DCE 兌換 MYR
RM0.0351603818
|1 DCE 兌換 TRY
₺0.2773676444
|1 DCE 兌換 JPY
¥1.2346853894
|1 DCE 兌換 RUB
₽0.7958462366
|1 DCE 兌換 INR
₹0.6749383758
|1 DCE 兌換 IDR
Rp128.3740778208
|1 DCE 兌換 PHP
₱0.46201838
|1 DCE 兌換 EGP
￡E.0.3956913346
|1 DCE 兌換 BRL
R$0.0479246184
|1 DCE 兌換 CAD
C$0.0112763808
|1 DCE 兌換 BDT
৳0.9552034236
|1 DCE 兌換 NGN
₦12.1407467116
|1 DCE 兌換 UAH
₴0.3310870696
|1 DCE 兌換 VES
Bs0.41503346
|1 DCE 兌換 PKR
Rs2.1806484454
|1 DCE 兌換 KZT
₸4.132323714
|1 DCE 兌換 THB
฿0.2715728376
|1 DCE 兌換 TWD
NT$0.2592784502
|1 DCE 兌換 CHF
Fr0.0071260462
|1 DCE 兌換 HKD
HK$0.0609237796
|1 DCE 兌換 MAD
.د.م0.0786214328