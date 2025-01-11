DeCats 價格 (DECATS)
今天 DeCats (DECATS) 的實時價格爲 0.777022 USD。目前其市值爲 $ 7.77K USD。DECATS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeCats 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- DeCats 當天價格變化爲 -0.35%
- 其循環供應量爲 10.00K USD
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今天內，DeCats 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027307593456229。
在過去30天內，DeCats 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3890605876。
在過去60天內，DeCats 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3875300874。
在過去90天內，DeCats 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.098783606464286。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0027307593456229
|-0.35%
|30天
|$ -0.3890605876
|-50.07%
|60天
|$ -0.3875300874
|-49.87%
|90天
|$ -1.098783606464286
|-58.57%
DeCats 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.17%
-0.35%
-3.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),
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|1 DECATS 兌換 AUD
A$1.25877564
|1 DECATS 兌換 GBP
￡0.62938782
|1 DECATS 兌換 EUR
€0.75371134
|1 DECATS 兌換 USD
$0.777022
|1 DECATS 兌換 MYR
RM3.48882878
|1 DECATS 兌換 TRY
₺27.52211924
|1 DECATS 兌換 JPY
¥122.51305874
|1 DECATS 兌換 RUB
₽78.96874586
|1 DECATS 兌換 INR
₹66.97152618
|1 DECATS 兌換 IDR
Rp12,738.06353568
|1 DECATS 兌換 PHP
₱45.844298
|1 DECATS 兌換 EGP
￡E.39.26292166
|1 DECATS 兌換 BRL
R$4.75537464
|1 DECATS 兌換 CAD
C$1.11891168
|1 DECATS 兌換 BDT
৳94.78114356
|1 DECATS 兌換 NGN
₦1,204.67936836
|1 DECATS 兌換 UAH
₴32.85249016
|1 DECATS 兌換 VES
Bs41.182166
|1 DECATS 兌換 PKR
Rs216.37731634
|1 DECATS 兌換 KZT
₸410.0345094
|1 DECATS 兌換 THB
฿26.94712296
|1 DECATS 兌換 TWD
NT$25.72719842
|1 DECATS 兌換 CHF
Fr0.70709002
|1 DECATS 兌換 HKD
HK$6.04523116
|1 DECATS 兌換 MAD
.د.م7.80130088