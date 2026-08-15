DebtCoin 今日價格

DebtCoin (DEBT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 20.32%。目前 DEBT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEBT。

DebtCoin 目前市值在 $ 95,846 排名第 #-，流通供應量為 979.11M DEBT。過去 24 小時內，DEBT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03468763，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEBT 在過去一小時內波動了 +2.69%，過去7 天內波動了 +33.29%。過去一天，總交易量達到 --。

DebtCoin（DEBT）市場資訊

市值 $ 95.85K$ 95.85K $ 95.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 95.85K$ 95.85K $ 95.85K 流通量 979.11M 979.11M 979.11M 總供應量 979,111,984.855735 979,111,984.855735 979,111,984.855735

DebtCoin 的目前市值為 $ 95.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEBT 的流通量為 979.11M，總供應量是 979111984.855735，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 95.85K。