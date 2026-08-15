Dealer 今日價格

Dealer (DEALER) 今日實時價格為 $ 0.00327314，過去 24 小時內變化了 2.29%。目前 DEALER 兌 USD 的匯率為 $ 0.00327314 每 DEALER。

Dealer 目前市值在 $ 3,168,844 排名第 #-，流通供應量為 968.22M DEALER。過去 24 小時內，DEALER 的交易價格在 $ 0.00303118（低點）和 $ 0.00389318（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00389318，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEALER 在過去一小時內波動了 -4.82%，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 408.01K。

Dealer（DEALER）市場資訊

市值 $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M 成交量（24H） $ 408.01K$ 408.01K $ 408.01K 完全稀釋市值 $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M 流通量 968.22M 968.22M 968.22M 總供應量 968,223,550.766823 968,223,550.766823 968,223,550.766823

Dealer 的目前市值為 $ 3.17M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 408.01K。DEALER 的流通量為 968.22M，總供應量是 968223550.766823，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.17M。