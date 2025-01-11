DComm 價格 (DCM)

USD

DComm (DCM) 實時價格圖表

$0.01975936
$0.01975936$0.01975936
-0.40%(1D)

今天 DComm (DCM) 的價格

今天 DComm (DCM) 的實時價格爲 0.01975936 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DCM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DComm 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.40K USD
- DComm 當天價格變化爲 -0.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DComm (DCM) 價格表現 USD

今天內，DComm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DComm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0067982433
在過去60天內，DComm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140704960
在過去90天內，DComm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04267314899052462

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.40%
30天$ -0.0067982433-34.40%
60天$ -0.0140704960-71.20%
90天$ -0.04267314899052462-68.35%

DComm (DCM) 價格分析

DComm 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01973845
$ 0.01973845$ 0.01973845

$ 0.01999867
$ 0.01999867$ 0.01999867

$ 0.49506
$ 0.49506$ 0.49506

+0.11%

-0.40%

-0.37%

DComm (DCM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K

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什麼是DComm (DCM)

DComm is an evm, smart contract blockchain protocol optimised for the tokenization of real world-assets and authentication of real-world asset data. This is achieved by implementing three chains across the platform, each running its own consensus, each independent, yet all functioning together as a platform. In addition, the blockchain is powered by a core layer that caters to the various components for the real-world asset tokenization and DeFi. $DCM is used as the primary means of authentication and representation of physical assets onboarded onto the DComm Blockchain. These tokens, backed by tangible assets, provide a bridge between the digital and physical realms, serving as certificates of ownership, reflecting the value and legitimacy of the underlying assets.

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DComm (DCM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DComm (DCM) 的其他問題

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DCM 兌換爲當地貨幣

1 DCM 兌換 AUD
A$0.0320101632
1 DCM 兌換 GBP
0.0160050816
1 DCM 兌換 EUR
0.0191665792
1 DCM 兌換 USD
$0.01975936
1 DCM 兌換 MYR
RM0.0887195264
1 DCM 兌換 TRY
0.6998765312
1 DCM 兌換 JPY
¥3.1154582912
1 DCM 兌換 RUB
2.0081437568
1 DCM 兌換 INR
1.7030592384
1 DCM 兌換 IDR
Rp323.9238825984
1 DCM 兌換 PHP
1.16580224
1 DCM 兌換 EGP
￡E.0.9984404608
1 DCM 兌換 BRL
R$0.1209272832
1 DCM 兌換 CAD
C$0.0284534784
1 DCM 兌換 BDT
2.4102467328
1 DCM 兌換 NGN
30.6345165568
1 DCM 兌換 UAH
0.8354257408
1 DCM 兌換 VES
Bs1.04724608
1 DCM 兌換 PKR
Rs5.5023889792
1 DCM 兌換 KZT
10.427014272
1 DCM 兌換 THB
฿0.6852546048
1 DCM 兌換 TWD
NT$0.6542324096
1 DCM 兌換 CHF
Fr0.0179810176
1 DCM 兌換 HKD
HK$0.1537278208
1 DCM 兌換 MAD
.د.م0.1983839744