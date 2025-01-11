DComm 價格 (DCM)
今天 DComm (DCM) 的實時價格爲 0.01975936 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DCM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DComm 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.40K USD
- DComm 當天價格變化爲 -0.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，DComm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，DComm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0067982433。
在過去60天內，DComm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140704960。
在過去90天內，DComm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04267314899052462。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.40%
|30天
|$ -0.0067982433
|-34.40%
|60天
|$ -0.0140704960
|-71.20%
|90天
|$ -0.04267314899052462
|-68.35%
DComm 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.11%
-0.40%
-0.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DComm is an evm, smart contract blockchain protocol optimised for the tokenization of real world-assets and authentication of real-world asset data. This is achieved by implementing three chains across the platform, each running its own consensus, each independent, yet all functioning together as a platform. In addition, the blockchain is powered by a core layer that caters to the various components for the real-world asset tokenization and DeFi. $DCM is used as the primary means of authentication and representation of physical assets onboarded onto the DComm Blockchain. These tokens, backed by tangible assets, provide a bridge between the digital and physical realms, serving as certificates of ownership, reflecting the value and legitimacy of the underlying assets.
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|1 DCM 兌換 AUD
A$0.0320101632
|1 DCM 兌換 GBP
￡0.0160050816
|1 DCM 兌換 EUR
€0.0191665792
|1 DCM 兌換 USD
$0.01975936
|1 DCM 兌換 MYR
RM0.0887195264
|1 DCM 兌換 TRY
₺0.6998765312
|1 DCM 兌換 JPY
¥3.1154582912
|1 DCM 兌換 RUB
₽2.0081437568
|1 DCM 兌換 INR
₹1.7030592384
|1 DCM 兌換 IDR
Rp323.9238825984
|1 DCM 兌換 PHP
₱1.16580224
|1 DCM 兌換 EGP
￡E.0.9984404608
|1 DCM 兌換 BRL
R$0.1209272832
|1 DCM 兌換 CAD
C$0.0284534784
|1 DCM 兌換 BDT
৳2.4102467328
|1 DCM 兌換 NGN
₦30.6345165568
|1 DCM 兌換 UAH
₴0.8354257408
|1 DCM 兌換 VES
Bs1.04724608
|1 DCM 兌換 PKR
Rs5.5023889792
|1 DCM 兌換 KZT
₸10.427014272
|1 DCM 兌換 THB
฿0.6852546048
|1 DCM 兌換 TWD
NT$0.6542324096
|1 DCM 兌換 CHF
Fr0.0179810176
|1 DCM 兌換 HKD
HK$0.1537278208
|1 DCM 兌換 MAD
.د.م0.1983839744