DChef 價格 (DCHEFSOL)
今天 DChef (DCHEFSOL) 的實時價格爲 0.0012049 USD。目前其市值爲 $ 1.20M USD。DCHEFSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DChef 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 345.61K USD
- DChef 當天價格變化爲 +15.89%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD
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今天內，DChef 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00016524。
在過去30天內，DChef 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008999599。
在過去60天內，DChef 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，DChef 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016524
|+15.89%
|30天
|$ +0.0008999599
|+74.69%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DChef 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.32%
+15.89%
+11.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food.
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|1 DCHEFSOL 兌換 AUD
A$0.001915791
|1 DCHEFSOL 兌換 GBP
￡0.000951871
|1 DCHEFSOL 兌換 EUR
€0.001156704
|1 DCHEFSOL 兌換 USD
$0.0012049
|1 DCHEFSOL 兌換 MYR
RM0.00542205
|1 DCHEFSOL 兌換 TRY
₺0.042279941
|1 DCHEFSOL 兌換 JPY
¥0.189687407
|1 DCHEFSOL 兌換 RUB
₽0.124405925
|1 DCHEFSOL 兌換 INR
₹0.102524941
|1 DCHEFSOL 兌換 IDR
Rp19.752455856
|1 DCHEFSOL 兌換 PHP
₱0.071149345
|1 DCHEFSOL 兌換 EGP
￡E.0.061341459
|1 DCHEFSOL 兌換 BRL
R$0.007422184
|1 DCHEFSOL 兌換 CAD
C$0.001723007
|1 DCHEFSOL 兌換 BDT
৳0.143997599
|1 DCHEFSOL 兌換 NGN
₦1.870956671
|1 DCHEFSOL 兌換 UAH
₴0.050581702
|1 DCHEFSOL 兌換 VES
Bs0.060245
|1 DCHEFSOL 兌換 PKR
Rs0.335335719
|1 DCHEFSOL 兌換 KZT
₸0.632150785
|1 DCHEFSOL 兌換 THB
฿0.041653393
|1 DCHEFSOL 兌換 TWD
NT$0.039339985
|1 DCHEFSOL 兌換 CHF
Fr0.001072361
|1 DCHEFSOL 兌換 HKD
HK$0.009362073
|1 DCHEFSOL 兌換 MAD
.د.م0.012085147