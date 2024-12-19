DChef 圖標

DChef 價格 (DCHEFSOL)

USD

DChef (DCHEFSOL) 實時價格圖表

$0.0012049
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+15.80%(1D)

今天 DChef (DCHEFSOL) 的價格

今天 DChef (DCHEFSOL) 的實時價格爲 0.0012049 USD。目前其市值爲 $ 1.20M USD。DCHEFSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DChef 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 345.61K USD
- DChef 當天價格變化爲 +15.89%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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DChef (DCHEFSOL) 價格表現 USD

今天內，DChef 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00016524
在過去30天內，DChef 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008999599
在過去60天內，DChef 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，DChef 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00016524+15.89%
30天$ +0.0008999599+74.69%
60天$ 0--
90天$ 0--

DChef (DCHEFSOL) 價格分析

DChef 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.00126628
$ 0.00126628$ 0.00126628

$ 0.00135019
$ 0.00135019$ 0.00135019

-2.32%

+15.89%

+11.32%

DChef (DCHEFSOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 345.61K
$ 345.61K$ 345.61K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是DChef (DCHEFSOL)

DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way.   The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant.   The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food.  

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DChef (DCHEFSOL) 資源

官網

大家還在問：關於 DChef (DCHEFSOL) 的其他問題

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DCHEFSOL 兌換爲當地貨幣

1 DCHEFSOL 兌換 AUD
A$0.001915791
1 DCHEFSOL 兌換 GBP
0.000951871
1 DCHEFSOL 兌換 EUR
0.001156704
1 DCHEFSOL 兌換 USD
$0.0012049
1 DCHEFSOL 兌換 MYR
RM0.00542205
1 DCHEFSOL 兌換 TRY
0.042279941
1 DCHEFSOL 兌換 JPY
¥0.189687407
1 DCHEFSOL 兌換 RUB
0.124405925
1 DCHEFSOL 兌換 INR
0.102524941
1 DCHEFSOL 兌換 IDR
Rp19.752455856
1 DCHEFSOL 兌換 PHP
0.071149345
1 DCHEFSOL 兌換 EGP
￡E.0.061341459
1 DCHEFSOL 兌換 BRL
R$0.007422184
1 DCHEFSOL 兌換 CAD
C$0.001723007
1 DCHEFSOL 兌換 BDT
0.143997599
1 DCHEFSOL 兌換 NGN
1.870956671
1 DCHEFSOL 兌換 UAH
0.050581702
1 DCHEFSOL 兌換 VES
Bs0.060245
1 DCHEFSOL 兌換 PKR
Rs0.335335719
1 DCHEFSOL 兌換 KZT
0.632150785
1 DCHEFSOL 兌換 THB
฿0.041653393
1 DCHEFSOL 兌換 TWD
NT$0.039339985
1 DCHEFSOL 兌換 CHF
Fr0.001072361
1 DCHEFSOL 兌換 HKD
HK$0.009362073
1 DCHEFSOL 兌換 MAD
.د.م0.012085147