DBXen 圖標

DBXen 價格 (DXN)

USD

DBXen (DXN) 實時價格圖表

$0.767369
$0.767369$0.767369
+0.60%(1D)

今天 DBXen (DXN) 的價格

今天 DBXen (DXN) 的實時價格爲 0.767369 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DXN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DBXen 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.92K USD
- DBXen 當天價格變化爲 +0.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 DXN兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DXN 價格信息的首選平臺。

DBXen (DXN) 價格表現 USD

今天內，DBXen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00467506
在過去30天內，DBXen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2897800974
在過去60天內，DBXen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0322284236
在過去90天內，DBXen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1476271139378681

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00467506+0.61%
30天$ -0.2897800974-37.76%
60天$ -0.0322284236-4.19%
90天$ +0.1476271139378681+23.82%

DBXen (DXN) 價格分析

DBXen 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.708297
$ 0.708297$ 0.708297

$ 0.786304
$ 0.786304$ 0.786304

$ 88.58
$ 88.58$ 88.58

-0.39%

+0.61%

-12.88%

DBXen (DXN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.92K
$ 9.92K$ 9.92K

0.00
0.00 0.00

什麼是DBXen (DXN)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

DBXen (DXN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DBXen (DXN) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DXN 兌換爲當地貨幣

1 DXN 兌換 AUD
A$1.24313778
1 DXN 兌換 GBP
0.62156889
1 DXN 兌換 EUR
0.74434793
1 DXN 兌換 USD
$0.767369
1 DXN 兌換 MYR
RM3.44548681
1 DXN 兌換 TRY
27.18020998
1 DXN 兌換 JPY
¥120.99107023
1 DXN 兌換 RUB
77.98771147
1 DXN 兌換 INR
66.13953411
1 DXN 兌換 IDR
Rp12,579.81765936
1 DXN 兌換 PHP
45.274771
1 DXN 兌換 EGP
￡E.38.77515557
1 DXN 兌換 BRL
R$4.69629828
1 DXN 兌換 CAD
C$1.10501136
1 DXN 兌換 BDT
93.60367062
1 DXN 兌換 NGN
1,189.71355022
1 DXN 兌換 UAH
32.44436132
1 DXN 兌換 VES
Bs40.670557
1 DXN 兌換 PKR
Rs213.68924543
1 DXN 兌換 KZT
404.9406213
1 DXN 兌換 THB
฿26.61235692
1 DXN 兌換 TWD
NT$25.40758759
1 DXN 兌換 CHF
Fr0.69830579
1 DXN 兌換 HKD
HK$5.97013082
1 DXN 兌換 MAD
.د.م7.70438476