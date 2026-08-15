Daydreams 今日價格

Daydreams (DREAMS) 今日實時價格為 $ 0.00174661，過去 24 小時內變化了 1.82%。目前 DREAMS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00174661 每 DREAMS。

Daydreams 目前市值在 $ 1,746,186 排名第 #-，流通供應量為 849.48M DREAMS。過去 24 小時內，DREAMS 的交易價格在 $ 0.00171323（低點）和 $ 0.00177792（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03903129，而歷史最低價為 $ 0.00140559。

短期表現方面，DREAMS 在過去一小時內波動了 +0.43%，過去7 天內波動了 -6.89%。過去一天，總交易量達到 $ 177.81K。

Daydreams（DREAMS）市場資訊

市值 $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M 成交量（24H） $ 177.81K$ 177.81K $ 177.81K 完全稀釋市值 $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M 流通量 849.48M 849.48M 849.48M 總供應量 999,758,942.790764 999,758,942.790764 999,758,942.790764

Daydreams 的目前市值為 $ 1.75M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 177.81K。DREAMS 的流通量為 849.48M，總供應量是 999758942.790764，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.75M。