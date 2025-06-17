Davincigraph 價格 (DAVINCI)
今天 Davincigraph (DAVINCI) 的實時價格爲 0.00712932 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DAVINCI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Davincigraph 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.86 USD
- Davincigraph 當天價格變化爲 -19.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Davincigraph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001683771480383458。
在過去30天內，Davincigraph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021188895。
在過去60天內，Davincigraph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009091109。
在過去90天內，Davincigraph 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00233528342253423。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001683771480383458
|-19.10%
|30天
|$ -0.0021188895
|-29.72%
|60天
|$ -0.0009091109
|-12.75%
|90天
|$ -0.00233528342253423
|-24.67%
Davincigraph 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.26%
-19.10%
-28.64%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DaVinciGraph, built on Hedera, offers essential token management tools: locking, vesting, burning, and on-chain management, plus token logo curation. Focused on enhancing Hedera ecosystem efficiency, it's set to introduce an airdrop system and launchpad, streamlining project engagement and funding.
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|1 DAVINCI 兌換 VND
₫187.6080558
|1 DAVINCI 兌換 AUD
A$0.0109078596
|1 DAVINCI 兌換 GBP
￡0.0052756968
|1 DAVINCI 兌換 EUR
€0.0061312152
|1 DAVINCI 兌換 USD
$0.00712932
|1 DAVINCI 兌換 MYR
RM0.0302283168
|1 DAVINCI 兌換 TRY
₺0.2809665012
|1 DAVINCI 兌換 JPY
¥1.0350346776
|1 DAVINCI 兌換 RUB
₽0.562859814
|1 DAVINCI 兌換 INR
₹0.6159019548
|1 DAVINCI 兌換 IDR
Rp116.8740796608
|1 DAVINCI 兌換 KRW
₩9.7661702952
|1 DAVINCI 兌換 PHP
₱0.405658308
|1 DAVINCI 兌換 EGP
￡E.0.3577492776
|1 DAVINCI 兌換 BRL
R$0.0390686736
|1 DAVINCI 兌換 CAD
C$0.009624582
|1 DAVINCI 兌換 BDT
৳0.8714880768
|1 DAVINCI 兌換 NGN
₦11.0360447736
|1 DAVINCI 兌換 UAH
₴0.2960806596
|1 DAVINCI 兌換 VES
Bs0.72719064
|1 DAVINCI 兌換 PKR
Rs2.019023424
|1 DAVINCI 兌換 KZT
₸3.654132966
|1 DAVINCI 兌換 THB
฿0.2324871252
|1 DAVINCI 兌換 TWD
NT$0.211027872
|1 DAVINCI 兌換 AED
د.إ0.0261646044
|1 DAVINCI 兌換 CHF
Fr0.0057747492
|1 DAVINCI 兌換 HKD
HK$0.0558938688
|1 DAVINCI 兌換 MAD
.د.م0.064876812
|1 DAVINCI 兌換 MXN
$0.1353144936