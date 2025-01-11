DaVinci 圖標

DaVinci 價格 (WTF)

USD

DaVinci (WTF) 實時價格圖表

$25.33
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0.00%(1D)

今天 DaVinci (WTF) 的價格

今天 DaVinci (WTF) 的實時價格爲 25.33 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WTF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DaVinci 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 234.74 USD
- DaVinci 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DaVinci (WTF) 價格表現 USD

今天內，DaVinci 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DaVinci 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.2315735370
在過去60天內，DaVinci 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7255626520
在過去90天內，DaVinci 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -3.2315735370-12.75%
60天$ -0.7255626520-2.86%
90天$ 0--

DaVinci (WTF) 價格分析

DaVinci 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 405.29
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+3.60%

DaVinci (WTF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 234.74
$ 234.74$ 234.74

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什麼是DaVinci (WTF)

DaVinci is a revolutionary web3 collaborative generative AI art experiment comprised of 8,888 liquidity-backed NFT artworks, created by the community of holders in collaboration with AI. Designed by the innovators of the first liquidity-backed NFTs, the project leverages the novel ERC-404 Protocol, facilitating direct token-NFT pairing for immediate trading on decentralized platforms. Ownership is simplified: hold at least one complete token to claim your NFT; less than one, and the NFT is burned, enhancing scarcity. This project is more than art—it’s a historical ledger of digital creation, inviting you to be a part of its unfolding story.

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DaVinci (WTF) 資源

官網

大家還在問：關於 DaVinci (WTF) 的其他問題

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WTF 兌換爲當地貨幣

1 WTF 兌換 AUD
A$41.0346
1 WTF 兌換 GBP
20.5173
1 WTF 兌換 EUR
24.5701
1 WTF 兌換 USD
$25.33
1 WTF 兌換 MYR
RM113.7317
1 WTF 兌換 TRY
897.1886
1 WTF 兌換 JPY
¥3,993.7811
1 WTF 兌換 RUB
2,574.2879
1 WTF 兌換 INR
2,183.1927
1 WTF 兌換 IDR
Rp415,245.8352
1 WTF 兌換 PHP
1,494.47
1 WTF 兌換 EGP
￡E.1,279.9249
1 WTF 兌換 BRL
R$155.0196
1 WTF 兌換 CAD
C$36.4752
1 WTF 兌換 BDT
3,089.7534
1 WTF 兌換 NGN
39,271.1254
1 WTF 兌換 UAH
1,070.9524
1 WTF 兌換 VES
Bs1,342.49
1 WTF 兌換 PKR
Rs7,053.6451
1 WTF 兌換 KZT
13,366.641
1 WTF 兌換 THB
฿878.4444
1 WTF 兌換 TWD
NT$838.6763
1 WTF 兌換 CHF
Fr23.0503
1 WTF 兌換 HKD
HK$197.0674
1 WTF 兌換 MAD
.د.م254.3132