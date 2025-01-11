DaVinci 價格 (WTF)
今天 DaVinci (WTF) 的實時價格爲 25.33 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WTF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DaVinci 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 234.74 USD
- DaVinci 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，DaVinci 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，DaVinci 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.2315735370。
在過去60天內，DaVinci 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7255626520。
在過去90天內，DaVinci 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -3.2315735370
|-12.75%
|60天
|$ -0.7255626520
|-2.86%
|90天
|$ 0
|--
DaVinci 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+3.60%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DaVinci is a revolutionary web3 collaborative generative AI art experiment comprised of 8,888 liquidity-backed NFT artworks, created by the community of holders in collaboration with AI. Designed by the innovators of the first liquidity-backed NFTs, the project leverages the novel ERC-404 Protocol, facilitating direct token-NFT pairing for immediate trading on decentralized platforms. Ownership is simplified: hold at least one complete token to claim your NFT; less than one, and the NFT is burned, enhancing scarcity. This project is more than art—it’s a historical ledger of digital creation, inviting you to be a part of its unfolding story.
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|1 WTF 兌換 AUD
A$41.0346
|1 WTF 兌換 GBP
￡20.5173
|1 WTF 兌換 EUR
€24.5701
|1 WTF 兌換 USD
$25.33
|1 WTF 兌換 MYR
RM113.7317
|1 WTF 兌換 TRY
₺897.1886
|1 WTF 兌換 JPY
¥3,993.7811
|1 WTF 兌換 RUB
₽2,574.2879
|1 WTF 兌換 INR
₹2,183.1927
|1 WTF 兌換 IDR
Rp415,245.8352
|1 WTF 兌換 PHP
₱1,494.47
|1 WTF 兌換 EGP
￡E.1,279.9249
|1 WTF 兌換 BRL
R$155.0196
|1 WTF 兌換 CAD
C$36.4752
|1 WTF 兌換 BDT
৳3,089.7534
|1 WTF 兌換 NGN
₦39,271.1254
|1 WTF 兌換 UAH
₴1,070.9524
|1 WTF 兌換 VES
Bs1,342.49
|1 WTF 兌換 PKR
Rs7,053.6451
|1 WTF 兌換 KZT
₸13,366.641
|1 WTF 兌換 THB
฿878.4444
|1 WTF 兌換 TWD
NT$838.6763
|1 WTF 兌換 CHF
Fr23.0503
|1 WTF 兌換 HKD
HK$197.0674
|1 WTF 兌換 MAD
.د.م254.3132