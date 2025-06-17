Data Universe 圖標

Data Universe 價格 (SN13)

USD

Data Universe (SN13) 實時價格圖表

$9.31
$9.31$9.31
-5.80%(1D)

今天 Data Universe (SN13) 的價格

今天 Data Universe (SN13) 的實時價格爲 9.31 USD。目前其市值爲 $ 11.78M USD。SN13 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Data Universe 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Data Universe 當天價格變化爲 -5.81%
- 其循環供應量爲 1.27M USD

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Data Universe (SN13) 價格表現 USD

今天內，Data Universe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.574728694580331
在過去30天內，Data Universe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Data Universe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Data Universe 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.574728694580331-5.81%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Data Universe (SN13) 價格分析

Data Universe 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 9.07
$ 9.07$ 9.07

$ 10.14
$ 10.14$ 10.14

$ 13.36
$ 13.36$ 13.36

+1.22%

-5.81%

-27.24%

Data Universe (SN13) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 11.78M
$ 11.78M$ 11.78M

--
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1.27M
1.27M 1.27M

什麼是Data Universe (SN13)

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Data Universe (SN13) 資源

官網

Data Universe（SN13）代幣經濟

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大家還在問：關於 Data Universe (SN13) 的其他問題

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SN13 兌換爲當地貨幣

1 SN13 兌換 VND
244,992.65
1 SN13 兌換 AUD
A$14.2443
1 SN13 兌換 GBP
6.7963
1 SN13 兌換 EUR
8.0066
1 SN13 兌換 USD
$9.31
1 SN13 兌換 MYR
RM39.4744
1 SN13 兌換 TRY
366.6278
1 SN13 兌換 JPY
¥1,349.2052
1 SN13 兌換 RUB
732.697
1 SN13 兌換 INR
803.453
1 SN13 兌換 IDR
Rp152,622.9264
1 SN13 兌換 KRW
12,735.8938
1 SN13 兌換 PHP
529.0873
1 SN13 兌換 EGP
￡E.466.6172
1 SN13 兌換 BRL
R$50.8326
1 SN13 兌換 CAD
C$12.5685
1 SN13 兌換 BDT
1,138.0544
1 SN13 兌換 NGN
14,389.4429
1 SN13 兌換 UAH
386.6443
1 SN13 兌換 VES
Bs949.62
1 SN13 兌換 PKR
Rs2,636.592
1 SN13 兌換 KZT
4,771.8405
1 SN13 兌換 THB
฿303.0405
1 SN13 兌換 TWD
NT$274.9243
1 SN13 兌換 AED
د.إ34.1677
1 SN13 兌換 CHF
Fr7.5411
1 SN13 兌換 HKD
HK$72.9904
1 SN13 兌換 MAD
.د.م84.721
1 SN13 兌換 MXN
$176.3314