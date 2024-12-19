DaTa eXchange DTX 圖標

DaTa eXchange DTX 價格 (DTX)

USD

DaTa eXchange DTX (DTX) 實時價格圖表

$0.00366216
$0.00366216$0.00366216
-29.10%(1D)

今天 DaTa eXchange DTX (DTX) 的價格

今天 DaTa eXchange DTX (DTX) 的實時價格爲 0.00366216 USD。目前其市值爲 $ 826.62K USD。DTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DaTa eXchange DTX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.85K USD
- DaTa eXchange DTX 當天價格變化爲 -29.19%
- 其循環供應量爲 225.00M USD

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DaTa eXchange DTX (DTX) 價格表現 USD

今天內，DaTa eXchange DTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001510118438384775
在過去30天內，DaTa eXchange DTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001048692
在過去60天內，DaTa eXchange DTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0133140903
在過去90天內，DaTa eXchange DTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001510118438384775-29.19%
30天$ +0.0001048692+2.86%
60天$ +0.0133140903+363.56%
90天$ 0--

DaTa eXchange DTX (DTX) 價格分析

DaTa eXchange DTX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00325183
$ 0.00325183$ 0.00325183

$ 0.00518829
$ 0.00518829$ 0.00518829

$ 0.191462
$ 0.191462$ 0.191462

-0.43%

-29.19%

+2.71%

DaTa eXchange DTX (DTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 826.62K
$ 826.62K$ 826.62K

$ 3.85K
$ 3.85K$ 3.85K

225.00M
225.00M 225.00M

什麼是DaTa eXchange DTX (DTX)

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

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DaTa eXchange DTX (DTX) 資源

官網

大家還在問：關於 DaTa eXchange DTX (DTX) 的其他問題

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DTX 兌換爲當地貨幣

1 DTX 兌換 AUD
A$0.0058228344
1 DTX 兌換 GBP
0.0028931064
1 DTX 兌換 EUR
0.0035156736
1 DTX 兌換 USD
$0.00366216
1 DTX 兌換 MYR
RM0.01647972
1 DTX 兌換 TRY
0.1285051944
1 DTX 兌換 JPY
¥0.576423984
1 DTX 兌換 RUB
0.37811802
1 DTX 兌換 INR
0.3116131944
1 DTX 兌換 IDR
Rp60.0354002304
1 DTX 兌換 PHP
0.216250548
1 DTX 兌換 EGP
￡E.0.1864405656
1 DTX 兌換 BRL
R$0.0225589056
1 DTX 兌換 CAD
C$0.0052368888
1 DTX 兌換 BDT
0.4376647416
1 DTX 兌換 NGN
5.6865654264
1 DTX 兌換 UAH
0.1537374768
1 DTX 兌換 VES
Bs0.183108
1 DTX 兌換 PKR
Rs1.0192157496
1 DTX 兌換 KZT
1.921352244
1 DTX 兌換 THB
฿0.1266008712
1 DTX 兌換 TWD
NT$0.119569524
1 DTX 兌換 CHF
Fr0.0032593224
1 DTX 兌換 HKD
HK$0.0284549832
1 DTX 兌換 MAD
.د.م0.0367314648