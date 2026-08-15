Dat Bih Gah 今日價格

Dat Bih Gah (DATBIHGAH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.22%。目前 DATBIHGAH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DATBIHGAH。

Dat Bih Gah 目前市值在 $ 32,505 排名第 #-，流通供應量為 999.50M DATBIHGAH。過去 24 小時內，DATBIHGAH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00130507，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DATBIHGAH 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -19.40%。過去一天，總交易量達到 --。

Dat Bih Gah（DATBIHGAH）市場資訊

市值 $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K 流通量 999.50M 999.50M 999.50M 總供應量 999,495,705.524009 999,495,705.524009 999,495,705.524009

Dat Bih Gah 的目前市值為 $ 32.51K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DATBIHGAH 的流通量為 999.50M，總供應量是 999495705.524009，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.51K。