Dash Diamond 圖標

Dash Diamond 價格 (DASHD)

USD

Dash Diamond (DASHD) 實時價格圖表

$0.00260246
$0.00260246$0.00260246
+0.40%(1D)

今天 Dash Diamond (DASHD) 的價格

今天 Dash Diamond (DASHD) 的實時價格爲 0.00260246 USD。目前其市值爲 $ 1.14M USD。DASHD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dash Diamond 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.77 USD
- Dash Diamond 當天價格變化爲 +0.43%
- 其循環供應量爲 436.92M USD

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Dash Diamond (DASHD) 價格表現 USD

今天內，Dash Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Dash Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0048133929
在過去60天內，Dash Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0030353940
在過去90天內，Dash Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00212757523377257505

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.43%
30天$ +0.0048133929+184.96%
60天$ +0.0030353940+116.64%
90天$ +0.00212757523377257505+448.02%

Dash Diamond (DASHD) 價格分析

Dash Diamond 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00259122
$ 0.00259122$ 0.00259122

$ 0.00260246
$ 0.00260246$ 0.00260246

$ 54.7
$ 54.7$ 54.7

--

+0.43%

+71.94%

Dash Diamond (DASHD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 18.77
$ 18.77$ 18.77

436.92M
436.92M 436.92M

什麼是Dash Diamond (DASHD)

Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.

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Dash Diamond (DASHD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Dash Diamond (DASHD) 的其他問題

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DASHD 兌換爲當地貨幣

1 DASHD 兌換 AUD
A$0.0041379114
1 DASHD 兌換 GBP
0.0020559434
1 DASHD 兌換 EUR
0.0024983616
1 DASHD 兌換 USD
$0.00260246
1 DASHD 兌換 MYR
RM0.01171107
1 DASHD 兌換 TRY
0.0913203214
1 DASHD 兌換 JPY
¥0.409627204
1 DASHD 兌換 RUB
0.268703995
1 DASHD 兌換 INR
0.2214433214
1 DASHD 兌換 IDR
Rp42.6632718624
1 DASHD 兌換 PHP
0.153675263
1 DASHD 兌換 EGP
￡E.0.1324912386
1 DASHD 兌換 BRL
R$0.0160311536
1 DASHD 兌換 CAD
C$0.0037215178
1 DASHD 兌換 BDT
0.3110199946
1 DASHD 兌換 NGN
4.0410738634
1 DASHD 兌換 UAH
0.1092512708
1 DASHD 兌換 VES
Bs0.130123
1 DASHD 兌換 PKR
Rs0.7242906426
1 DASHD 兌換 KZT
1.365380639
1 DASHD 兌換 THB
฿0.0899670422
1 DASHD 兌換 TWD
NT$0.084970319
1 DASHD 兌換 CHF
Fr0.0023161894
1 DASHD 兌換 HKD
HK$0.0202211142
1 DASHD 兌換 MAD
.د.م0.0261026738