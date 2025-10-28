DarkAni Grok Companion（DARKANI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000596 至 $ 0.0000063
24H最低價 $ 0.00000596
24H最高價 $ 0.0000063
歷史最高 $ 0.00005604
最低價 $ 0.00000507
漲跌幅（1H） +0.73%
漲跌幅（1D） +1.61%
漲跌幅（7D） +2.83%

DarkAni Grok Companion（DARKANI）目前實時價格為 $0.00000613。過去 24 小時內，DARKANI 的交易價格在 $ 0.00000596 至 $ 0.0000063 之間波動，市場活躍度顯著。DARKANI 的歷史最高價為 $ 0.00005604，歷史最低價為 $ 0.00000507。

從短期表現來看，DARKANI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.73%，過去 24 小時內變動為 +1.61%，過去 7 天內累計變動為 +2.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DarkAni Grok Companion（DARKANI）市場資訊

市值 $ 6.12K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 6.12K
流通量 999.44M
總供應量 999,436,983.290796

DarkAni Grok Companion 的目前市值為 $ 6.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DARKANI 的流通量為 999.44M，總供應量是 999436983.290796，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.12K。