Dark Protocol 圖標

Dark Protocol 價格 (DARK)

USD

Dark Protocol (DARK) 實時價格圖表

$0.218845
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+28.10%(1D)

今天 Dark Protocol (DARK) 的價格

今天 Dark Protocol (DARK) 的實時價格爲 0.218845 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DARK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dark Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 57.31K USD
- Dark Protocol 當天價格變化爲 +28.13%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Dark Protocol (DARK) 價格表現 USD

今天內，Dark Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.04805024
在過去30天內，Dark Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0542813946
在過去60天內，Dark Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1476517670
在過去90天內，Dark Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.13567679017617518

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.04805024+28.13%
30天$ -0.0542813946-24.80%
60天$ +0.1476517670+67.47%
90天$ +0.13567679017617518+163.14%

Dark Protocol (DARK) 價格分析

Dark Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.149177
$ 0.149177$ 0.149177

$ 0.230076
$ 0.230076$ 0.230076

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

+0.01%

+28.13%

-10.43%

Dark Protocol (DARK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 57.31K
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什麼是Dark Protocol (DARK)

Dark Protocol is a Decentralized Private Liquidity Issuer on the Solana Network - Its purpose is to provide shielded or private liquidity for users and or developers enabling anonymous functionality at scale.

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Dark Protocol (DARK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Dark Protocol (DARK) 的其他問題

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DARK 兌換爲當地貨幣

1 DARK 兌換 AUD
A$0.35234045
1 DARK 兌換 GBP
0.1794529
1 DARK 兌換 EUR
0.21227965
1 DARK 兌換 USD
$0.218845
1 DARK 兌換 MYR
RM0.9848025
1 DARK 兌換 TRY
7.77993975
1 DARK 兌換 JPY
¥34.19453125
1 DARK 兌換 RUB
22.4228587
1 DARK 兌換 INR
18.9476001
1 DARK 兌換 IDR
Rp3,587.6223768
1 DARK 兌換 PHP
12.81337475
1 DARK 兌換 EGP
￡E.10.9903959
1 DARK 兌換 BRL
R$1.3349545
1 DARK 兌換 CAD
C$0.3151368
1 DARK 兌換 BDT
26.5896675
1 DARK 兌換 NGN
340.87953735
1 DARK 兌換 UAH
9.21556295
1 DARK 兌換 VES
Bs11.81763
1 DARK 兌換 PKR
Rs61.0096091
1 DARK 兌換 KZT
116.1585491
1 DARK 兌換 THB
฿7.55671785
1 DARK 兌換 TWD
NT$7.19781205
1 DARK 兌換 CHF
Fr0.19914895
1 DARK 兌換 HKD
HK$1.7026141
1 DARK 兌換 MAD
.د.م2.1972038