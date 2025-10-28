dark money（DUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00043282$ 0.00043282 $ 0.00043282 最低價 $ 0.00000591$ 0.00000591 $ 0.00000591 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -6.94% 漲跌幅（7D） -6.94%

dark money（DUSD）目前實時價格為 $0.00000607。過去 24 小時內，DUSD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DUSD 的歷史最高價為 $ 0.00043282，歷史最低價為 $ 0.00000591。

從短期表現來看，DUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -6.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

dark money（DUSD）市場資訊

市值 $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K 流通量 999.35M 999.35M 999.35M 總供應量 999,350,333.272544 999,350,333.272544 999,350,333.272544

dark money 的目前市值為 $ 6.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUSD 的流通量為 999.35M，總供應量是 999350333.272544，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.07K。