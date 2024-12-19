DAOhaus 價格 (HAUS)
今天 DAOhaus (HAUS) 的實時價格爲 0.662975 USD。目前其市值爲 $ 657.56K USD。HAUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DAOhaus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 147.04 USD
- DAOhaus 當天價格變化爲 -2.07%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，DAOhaus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140688348288832。
在過去30天內，DAOhaus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2185118528。
在過去60天內，DAOhaus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1365330715。
在過去90天內，DAOhaus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1270359047307993。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0140688348288832
|-2.07%
|30天
|$ +0.2185118528
|+32.96%
|60天
|$ +0.1365330715
|+20.59%
|90天
|$ +0.1270359047307993
|+23.70%
DAOhaus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.77%
-2.07%
-4.42%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
This HAUS doesn't build itself It takes a community, and HausDAO is the community of contributors working together directly to design, build, and communicate the actual product.
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|1 HAUS 兌換 AUD
A$1.05413025
|1 HAUS 兌換 GBP
￡0.52375025
|1 HAUS 兌換 EUR
€0.636456
|1 HAUS 兌換 USD
$0.662975
|1 HAUS 兌換 MYR
RM2.9833875
|1 HAUS 兌換 TRY
₺23.26379275
|1 HAUS 兌換 JPY
¥104.352265
|1 HAUS 兌換 RUB
₽68.45216875
|1 HAUS 兌換 INR
₹56.41254275
|1 HAUS 兌換 IDR
Rp10,868.440884
|1 HAUS 兌換 PHP
₱39.14867375
|1 HAUS 兌換 EGP
￡E.33.75205725
|1 HAUS 兌換 BRL
R$4.083926
|1 HAUS 兌換 CAD
C$0.94805425
|1 HAUS 兌換 BDT
৳79.23214225
|1 HAUS 兌換 NGN
₦1,029.46095025
|1 HAUS 兌換 UAH
₴27.8316905
|1 HAUS 兌換 VES
Bs33.14875
|1 HAUS 兌換 PKR
Rs184.51257225
|1 HAUS 兌換 KZT
₸347.82983375
|1 HAUS 兌換 THB
฿22.91904575
|1 HAUS 兌換 TWD
NT$21.64613375
|1 HAUS 兌換 CHF
Fr0.59004775
|1 HAUS 兌換 HKD
HK$5.15131575
|1 HAUS 兌換 MAD
.د.م6.64963925