DAOhaus 圖標

DAOhaus 價格 (HAUS)

USD

DAOhaus (HAUS) 實時價格圖表

$0.662975
$0.662975$0.662975
-2.00%(1D)

今天 DAOhaus (HAUS) 的價格

今天 DAOhaus (HAUS) 的實時價格爲 0.662975 USD。目前其市值爲 $ 657.56K USD。HAUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DAOhaus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 147.04 USD
- DAOhaus 當天價格變化爲 -2.07%
- 其循環供應量爲 1.00M USD

在獲取 MEXC 上從 HAUS兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 HAUS 價格信息的首選平臺。

DAOhaus (HAUS) 價格表現 USD

今天內，DAOhaus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140688348288832
在過去30天內，DAOhaus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2185118528
在過去60天內，DAOhaus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1365330715
在過去90天內，DAOhaus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1270359047307993

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0140688348288832-2.07%
30天$ +0.2185118528+32.96%
60天$ +0.1365330715+20.59%
90天$ +0.1270359047307993+23.70%

DAOhaus (HAUS) 價格分析

DAOhaus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.656754
$ 0.656754$ 0.656754

$ 0.68405
$ 0.68405$ 0.68405

$ 85.61
$ 85.61$ 85.61

-0.77%

-2.07%

-4.42%

DAOhaus (HAUS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 657.56K
$ 657.56K$ 657.56K

$ 147.04
$ 147.04$ 147.04

1.00M
1.00M 1.00M

什麼是DAOhaus (HAUS)

This HAUS doesn't build itself It takes a community, and HausDAO is the community of contributors working together directly to design, build, and communicate the actual product.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

DAOhaus (HAUS) 資源

官網

大家還在問：關於 DAOhaus (HAUS) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

HAUS 兌換爲當地貨幣

1 HAUS 兌換 AUD
A$1.05413025
1 HAUS 兌換 GBP
0.52375025
1 HAUS 兌換 EUR
0.636456
1 HAUS 兌換 USD
$0.662975
1 HAUS 兌換 MYR
RM2.9833875
1 HAUS 兌換 TRY
23.26379275
1 HAUS 兌換 JPY
¥104.352265
1 HAUS 兌換 RUB
68.45216875
1 HAUS 兌換 INR
56.41254275
1 HAUS 兌換 IDR
Rp10,868.440884
1 HAUS 兌換 PHP
39.14867375
1 HAUS 兌換 EGP
￡E.33.75205725
1 HAUS 兌換 BRL
R$4.083926
1 HAUS 兌換 CAD
C$0.94805425
1 HAUS 兌換 BDT
79.23214225
1 HAUS 兌換 NGN
1,029.46095025
1 HAUS 兌換 UAH
27.8316905
1 HAUS 兌換 VES
Bs33.14875
1 HAUS 兌換 PKR
Rs184.51257225
1 HAUS 兌換 KZT
347.82983375
1 HAUS 兌換 THB
฿22.91904575
1 HAUS 兌換 TWD
NT$21.64613375
1 HAUS 兌換 CHF
Fr0.59004775
1 HAUS 兌換 HKD
HK$5.15131575
1 HAUS 兌換 MAD
.د.م6.64963925