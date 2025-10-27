DAOBase（BEE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.119035 最低價 $ 0.00840027 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.00%

DAOBase（BEE）目前實時價格為 $0.01990183。過去 24 小時內，BEE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BEE 的歷史最高價為 $ 0.119035，歷史最低價為 $ 0.00840027。

從短期表現來看，BEE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DAOBase（BEE）市場資訊

市值 $ 1.09M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 19.90M 流通量 55.00M 總供應量 1,000,000,000.0

DAOBase 的目前市值為 $ 1.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEE 的流通量為 55.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.90M。