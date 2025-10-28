Danaher xStock（DHRX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 220.82 24H最高價 $ 227.59 歷史最高 $ 230.48 最低價 $ 180.2 漲跌幅（1H） -0.26% 漲跌幅（1D） -0.43% 漲跌幅（7D） +5.37%

Danaher xStock（DHRX）目前實時價格為 $220.98。過去 24 小時內，DHRX 的交易價格在 $ 220.82 至 $ 227.59 之間波動，市場活躍度顯著。DHRX 的歷史最高價為 $ 230.48，歷史最低價為 $ 180.2。

從短期表現來看，DHRX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.26%，過去 24 小時內變動為 -0.43%，過去 7 天內累計變動為 +5.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Danaher xStock（DHRX）市場資訊

市值 $ 177.02K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.02M 流通量 800.96 總供應量 22,700.0

Danaher xStock 的目前市值為 $ 177.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DHRX 的流通量為 800.96，總供應量是 22700.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.02M。