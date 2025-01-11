Damoon 圖標

Damoon 價格 (DAMOON)

USD

Damoon (DAMOON) 實時價格圖表

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+1.50%(1D)

今天 Damoon (DAMOON) 的價格

今天 Damoon (DAMOON) 的實時價格爲 0.05794 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DAMOON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Damoon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.18K USD
- Damoon 當天價格變化爲 +1.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Damoon (DAMOON) 價格表現 USD

今天內，Damoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00086714
在過去30天內，Damoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0154593885
在過去60天內，Damoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0215173805
在過去90天內，Damoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02465830661351848

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00086714+1.52%
30天$ -0.0154593885-26.68%
60天$ -0.0215173805-37.13%
90天$ +0.02465830661351848+74.09%

Damoon (DAMOON) 價格分析

Damoon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.056456
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$ 0.058858
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+1.52%

-11.99%

Damoon (DAMOON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.18K
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什麼是Damoon (DAMOON)

Fortoon favoors teh brev, and Mr. Damoon ain't no exceptiun. From teh moment he gazed at teh stars as a child, he knew his destinny was among 'em. Every tim a VVS whitelisted MEME token on Cronos reechs $10M Markit Cop or $3M Daily Trodding Volume, we burn 1% of total suppley, up to 20% of burn resorves.

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Damoon (DAMOON) 資源

官網

大家還在問：關於 Damoon (DAMOON) 的其他問題

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DAMOON 兌換爲當地貨幣

1 DAMOON 兌換 AUD
A$0.0938628
1 DAMOON 兌換 GBP
0.0469314
1 DAMOON 兌換 EUR
0.0562018
1 DAMOON 兌換 USD
$0.05794
1 DAMOON 兌換 MYR
RM0.2601506
1 DAMOON 兌換 TRY
2.0522348
1 DAMOON 兌換 JPY
¥9.1353998
1 DAMOON 兌換 RUB
5.8884422
1 DAMOON 兌換 INR
4.9938486
1 DAMOON 兌換 IDR
Rp949.8359136
1 DAMOON 兌換 PHP
3.41846
1 DAMOON 兌換 EGP
￡E.2.9277082
1 DAMOON 兌換 BRL
R$0.3545928
1 DAMOON 兌換 CAD
C$0.0834336
1 DAMOON 兌換 BDT
7.0675212
1 DAMOON 兌換 NGN
89.8290172
1 DAMOON 兌換 UAH
2.4497032
1 DAMOON 兌換 VES
Bs3.07082
1 DAMOON 兌換 PKR
Rs16.1345518
1 DAMOON 兌換 KZT
30.574938
1 DAMOON 兌換 THB
฿2.0093592
1 DAMOON 兌換 TWD
NT$1.9183934
1 DAMOON 兌換 CHF
Fr0.0527254
1 DAMOON 兌換 HKD
HK$0.4507732
1 DAMOON 兌換 MAD
.د.م0.5817176