Dale 今日價格

Dale (DALE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.45%。目前 DALE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DALE。

Dale 目前市值在 $ 13,496.51 排名第 #-，流通供應量為 999.69M DALE。過去 24 小時內，DALE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00455105，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DALE 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +4.78%。過去一天，總交易量達到 --。

Dale（DALE）市場資訊

市值 $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 總供應量 999,690,649.348755 999,690,649.348755 999,690,649.348755

Dale 的目前市值為 $ 13.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DALE 的流通量為 999.69M，總供應量是 999690649.348755，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.50K。