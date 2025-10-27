Daku V2（DAKU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.125808 $ 0.125808 $ 0.125808 24H最低價 $ 0.131369 $ 0.131369 $ 0.131369 24H最高價 24H最低價 $ 0.125808$ 0.125808 $ 0.125808 24H最高價 $ 0.131369$ 0.131369 $ 0.131369 歷史最高 $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 最低價 $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 漲跌幅（1H） +0.94% 漲跌幅（1D） +0.50% 漲跌幅（7D） +1.68% 漲跌幅（7D） +1.68%

Daku V2（DAKU）目前實時價格為 $0.128798。過去 24 小時內，DAKU 的交易價格在 $ 0.125808 至 $ 0.131369 之間波動，市場活躍度顯著。DAKU 的歷史最高價為 $ 0.152985，歷史最低價為 $ 0.02737318。

從短期表現來看，DAKU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.94%，過去 24 小時內變動為 +0.50%，過去 7 天內累計變動為 +1.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Daku V2（DAKU）市場資訊

市值 $ 77.28M$ 77.28M $ 77.28M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 77.28M$ 77.28M $ 77.28M 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 總供應量 599,999,752.039898 599,999,752.039898 599,999,752.039898

Daku V2 的目前市值為 $ 77.28M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DAKU 的流通量為 600.00M，總供應量是 599999752.039898，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.28M。