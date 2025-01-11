DAII 圖標

DAII 價格 (DAII)

USD

DAII (DAII) 實時價格圖表

$0.984542
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-0.10%(1D)

今天 DAII (DAII) 的價格

今天 DAII (DAII) 的實時價格爲 0.984542 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DAII 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DAII 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.19K USD
- DAII 當天價格變化爲 -0.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DAII (DAII) 價格表現 USD

今天內，DAII 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010673974169155
在過去30天內，DAII 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004669682
在過去60天內，DAII 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0106142488
在過去90天內，DAII 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0010673974169155-0.10%
30天$ +0.0004669682+0.05%
60天$ +0.0106142488+1.08%
90天$ 0--

DAII (DAII) 價格分析

DAII 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.979042
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$ 0.990348
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$ 1.19
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-4.44%

DAII (DAII) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 7.19K
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什麼是DAII (DAII)

DAII is a stablecoin powered by BitStable and backed by Bitcoin ecosystem collateral assets.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

DAII (DAII) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 DAII (DAII) 的其他問題

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DAII 兌換爲當地貨幣

1 DAII 兌換 AUD
A$1.59495804
1 DAII 兌換 GBP
0.79747902
1 DAII 兌換 EUR
0.95500574
1 DAII 兌換 USD
$0.984542
1 DAII 兌換 MYR
RM4.42059358
1 DAII 兌換 TRY
34.87247764
1 DAII 兌換 JPY
¥155.23273714
1 DAII 兌換 RUB
100.05900346
1 DAII 兌換 INR
84.85767498
1 DAII 兌換 IDR
Rp16,140.03020448
1 DAII 兌換 PHP
58.087978
1 DAII 兌換 EGP
￡E.49.74890726
1 DAII 兌換 BRL
R$6.02539704
1 DAII 兌換 CAD
C$1.41774048
1 DAII 兌換 BDT
120.09443316
1 DAII 兌換 NGN
1,526.41422596
1 DAII 兌換 UAH
41.62643576
1 DAII 兌換 VES
Bs52.180726
1 DAII 兌換 PKR
Rs274.16541074
1 DAII 兌換 KZT
519.5428134
1 DAII 兌換 THB
฿34.14391656
1 DAII 兌換 TWD
NT$32.59818562
1 DAII 兌換 CHF
Fr0.89593322
1 DAII 兌換 HKD
HK$7.65973676
1 DAII 兌換 MAD
.د.م9.88480168