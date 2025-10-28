DAIFUKU（DAIFUKU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001548 $ 0.00001651 24H最低價 $ 0.00001548 24H最高價 $ 0.00001651 歷史最高 $ 0.00009708 最低價 $ 0.00001354 漲跌幅（1H） +0.83% 漲跌幅（1D） +6.38% 漲跌幅（7D） +2.77%

DAIFUKU（DAIFUKU）目前實時價格為 $0.00001647。過去 24 小時內，DAIFUKU 的交易價格在 $ 0.00001548 至 $ 0.00001651 之間波動，市場活躍度顯著。DAIFUKU 的歷史最高價為 $ 0.00009708，歷史最低價為 $ 0.00001354。

從短期表現來看，DAIFUKU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.83%，過去 24 小時內變動為 +6.38%，過去 7 天內累計變動為 +2.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DAIFUKU（DAIFUKU）市場資訊

市值 $ 15.00K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 15.00K 流通量 911.03M 總供應量 911,025,121.3007833

DAIFUKU 的目前市值為 $ 15.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DAIFUKU 的流通量為 911.03M，總供應量是 911025121.3007833，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.00K。