daHood 今日價格

daHood (DAHOOD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.25%。目前 DAHOOD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DAHOOD。

daHood 目前市值在 $ 60,287 排名第 #-，流通供應量為 823.55M DAHOOD。過去 24 小時內，DAHOOD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DAHOOD 在過去一小時內波動了 -1.90%，過去7 天內波動了 +31.29%。過去一天，總交易量達到 --。

daHood（DAHOOD）市場資訊

市值 $ 60.29K$ 60.29K $ 60.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 73.18K$ 73.18K $ 73.18K 流通量 823.55M 823.55M 823.55M 總供應量 823,553,365.5404463 823,553,365.5404463 823,553,365.5404463

daHood 的目前市值為 $ 60.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DAHOOD 的流通量為 823.55M，總供應量是 823553365.5404463，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 73.18K。